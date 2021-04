Figueres en positiu (3)

Quan parlem d'economia, ens fixem en el PIB que es genera en un territori, com a mesura de la seva capacitat productiva, i del seu pes econòmic. En el cas de Figueres, l'import del PIB és de 1.102,10 MEUR que representa el 33% del total del PIB Comarcal. Així mateix, a Figueres, viuen 47.235 persones (33% de la població comarcal), i el PIB/habitant és de 24,3 MEUR. Aquesta magnitud representa un índex de 76,2 (índex Catalunya=100). Per situar-nos el PIB/habitant comarcal és de 24,7 MEUR amb un índex de 77,6 (font; Idescat 2019).

Per posar-nos en context, cal dir que, a Olot, el PIB puja 797,6 MEUR amb un 23,3 MEUR per habitant; a Roses, el PIB puja a 396 MEUR amb un 20,9 MEUR per habitant; a Banyoles, 24,1 MEUR per habitant, i si anem analitzant les ciutats més properes, ens trobem amb ràtios similars.

La primera conclusió és que la importància de Figueres com a capital comarcal està fora de tot dubte, la concentració de l'activitat econòmica en el sector serveis arriba al 74% de l'activitat econòmica de la ciutat, seguida per la indústria amb el 20%, la construcció amb el 5% i l'agricultura amb un 1%.

Figueres és, bàsicament, una ciutat de serveis, amb l'administració publica al capdavant (34%); activitats immobiliàries, tècniques i administratives (24%); comerç (23%); hostaleria (11%); transport, informació i comunicacions (5%), i finances i assegurances (3%). Aquestes xifres constaten la capitalitat comarcal de la ciutat, com a centre de serveis en què destaquen l'Hospital de Figueres, l'Ajuntament, el Consell Comarcal, els Jutjats, Hisenda, i altres serveis públics. També és una ciutat comercial i gastronòmica, amb un comerç potent i molt diversificat, i una hostaleria atractiva i potent (ara en dificultats per les restriccions a causa de la pandèmia).

Amb aquestes dades a la mà, és clar que a la ciutat li convé diversificar més la seva activitat, i això implica promocionar la instal·lació de més indústria, la creació de nous pols econòmics atractius, captant inversions que contribueixin a incrementar el PIB per habitant, i fomentin ocupació de qualitat. La creació d'un Parc Tecnològic, ben comunicat, potser a prop de l'AVE com extensió del 22@ barceloní, impulsaria la ciutat cap a nous horitzons. En tot cas les dades són clares: Figueres és la ciutat amb més pes econòmic de l'Alt Empordà, i ho continuarà sent. La xifra dels 50.000 habitants està molt a prop, i això implicaria un creixement de recursos públics importants, que repercutiran en la millora de la ciutat.