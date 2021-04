Crisi de les coses petites

Sense dubtar de l'afirmació que «en els pots petits hi ha la bona confitura», estem descobrint que les petites coses, aparentment invisibles i fàcils de dominar, ens poden complicar l'existència fins a límits, fins ara, insospitats.

Encara immersos en una crisi sanitària sense precedents i just quan, en plena vacunació, sembla que comencem a veure la llum, ens arriba una nova crisi, que tot just truca a la porta i que, ben mirat, sembla conseqüència de la primera.

La podríem anomenar «La crisi dels semiconductors», que no són xofers a mitja jornada, sinó uns diminuts components electrònics.

Sembla que les aturades causades per la Covid han provocat el tancament d'alguns fabricants d'aquesta mena de components i entenc que, afegit a una manca de planificació en la fabricació, bàsicament en països asiàtics, ha fet que ara escassegin en tot el món.

Sense aprofundir gaire –i que em disculpin els entesos–, cal explicar que aquests diminuts xips són indispensables en els circuits electrònics, bàsics per al funcionament dels ordinadors, televisors, mòbils, videoconsoles, targetes gràfiques i que, a causa de la digitalització de les nostres vides, sense ells no es poden fabricar cotxes, ni motors, càmeres o aparells de comunicació.

Per dir-ho ras i curt, sense els xips semiconductors la nostra actual manera de viure, no és possible. Sembla que, almenys durant els pròxims mesos, hi haurà seriosos problemes per satisfer tota la demanda que, tot sigui dit, s'ha disparat en els darrers temps. Aquesta situació pot provocar una crisi que, malgrat que no afecti directament la salut de les persones, sí que pot impactar en els aparells utilitzats en sanitat i, per descomptat, dificultar el desenvolupament i el funcionament de les empreses, les seves vendes, les comunicacions i, fins i tot, els transports.

I això ens ha de fer veure que, per molt que invertim en modernitat per cercar la llibertat, la realitat és que cada cop som més dependents de coses tan diminutes, com un virus o un semiconductor.

És com si els nous temps ens estiguessin passant factura, la rebel·lió dels menuts, de les coses petites.