Molins de vent a Roses

Aquest article podria començar així: "En un lloc de la badia de Roses el nom del qual tothom recorda, no fa gaire temps, un grup de multinacionals van decidir instal·lar un gran parc eòlic marí". El fet és que ara fa unes setmanes saltava la notícia d'aquest presumpte ambiciós projecte. Parlo de presumpció, perquè en sabem gaire informació de tot plegat. És tot molt estrany. Només intuïm pel poc que s'ha pogut publicar: es vol instal·lar a uns 25 quilòmetres del golf rosinc un parc flotant. Per defensar-ho, els impulsors diuen que ens estalviarem milions de tones d'emissions de CO2 i cobrirem molta demanda elèctrica. Ara bé, de l'impacte natural que podria produir a l'entorn poca cosa, com deia aquell, "ya tal" i "fin de la cita". Això sí, l'han batejat com a "Parc Tramuntana", com dient segur que així els convencerem a tots.

Davant de la notícia i l'imminent inici de la tramitació del projecte, els partits polítics s'han afanyat a marcar posicions. Alguns defensant una probable aposta per l'energia renovable, d'altres preocupats. A la vegada, tothom argumenta que no en sap res. Es parla d'oïdes, del que s'intueix o el del que les pròpies companyies decideixen publicar a través de les notes als mitjans. Tot molt quixotesc: ens enfrontem a uns molins sense saber ben bé si son gegants, miratges o vés a saber què.

Ara bé, deixant bromes a part, el projecte és preocupant. Qualsevol amenaça pel territori en forma d'interessos estratègics i econòmics fan por. No deixen de ser grans empreses amb interessos molt concrets. La comarca té una grandíssim dèficit en aposta per l'energia renovable, però no ens hem de deixar portar per la passió i els discursos grandiloqüents. Un projecte amb tants fronts oberts com aquest, necessita la màxima transparència per part dels impulsors i la coordinació del territori per trobar consensos útils i fonamentats per persones expertes. Siguem honestos: a dia d'avui no en sabem res, només campanes al vol o a l'aire, mai millor dit.

En definitiva, ens esperen temps on haurem de mostrar la valentia de Quixot per fer front als gegants però a la vegada la prudència de Sancho.