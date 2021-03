Volem l'esport a Figueres?

Tothom sap que l'esport aporta beneficis a les persones. Com també sabem que, en el darrer any, el món esportiu ha estat supeditat a les mesures i els protocols marcats per combatre la pandèmia de coronavirus. En aquest cas, però, un dels col·lectius que n'han patit més les conseqüències, pel fet d'haver estat directament relacionat amb les activitats extraescolars, han estat els infants i els adolescents del nostre país. Així doncs, la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que milers d'infants i de joves no puguin practicar el seu esport en un moment en què, de ben segur, l'han necessitat més que mai.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), «l'activitat física en els infants és primordial, no només pel fet de fer exercici, sinó perquè pot contribuir al desenvolupament social dels joves, donant-los l'oportunitat d'expressar-se tot fomentant l'autoconfiança, la interacció social i la integració». Per tant, en l'esport, trobem, especialment en aquest col·lectiu, una vàlvula d'escapament i una opció en la qual emprar la nostra energia i relaxar-nos.

Fa uns dies, el Procicat anunciava les noves mesures on s'equiparava l'esport federat amb el no federat, que engloba més de 300.000 infants en edat escolar, i permetia la tornada a les competicions.

En primer lloc, per a l'esport amateur i federat de majors de 16 anys i, uns dies més tard, postulava el segon cap de setmana d'abril com a data d'inici de la resta de competicions d'esport base, si les dades epidemiològiques ho permeten.

Així doncs, amb la il·lusió d'aquell primer dia d'escola, els darrers caps de setmana, tots els esportistes figuerencs haurien d'haver omplert les instal·lacions de la ciutat. Tanmateix, no ha estat així. L'Adepaf, per exemple, un club amb més de 60 anys d'història a la nostra ciutat, ha optat perquè cap dels equips que iniciaven les competicions juguin a Figueres i, per tant, siguin l'equip local fora la ciutat. Si bé és coneguda la manca d'instal·lacions, potser s'haurien pogut plantejar jugar a casa aquestes dues primeres jornades, no? Doncs, no! I no pas per falta de ganes.

Com anunciava a les darreres línies, la competició base, que sí que es juga a Figueres, tornarà passada la Setmana Santa. Estarem a l'altura? Podrem fer costat a tots aquells jugadors i famílies que, després d'un any, tornaran a trepitjar la gespa, el parquet i la moqueta de les nostres instal·lacions? Es veurà que s'aposta per l'esport pocs dies després de l'enèsim capítol del pavelló nou de la ciutat?

En tot cas, ara més que mai, ens toca posar-hi totes les forces per fer-ho possible. Més enllà dels beneficis en l'àmbit personal, l'esport és una eina d'integració i de transformació social i, en un moment delicat com el que vivim, on els i les joves marxen de la ciutat, és important donar-li suport. Si hi apostem, més joves vindran i s'estaran a Figueres.