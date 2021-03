Figueres en positiu (2)

Arran del meu primer article, he rebut multitud de comentaris i apreciacions entorn d'aquest. Des de persones que m'han desitjat sort a mi i a la ciutat, així com altres que m'han manifestat la seva creença que ho tenim magre. Vull, en aquest segon article, fer un feedback de les observacions i apreciacions rebudes, així com dels fets que s'han desenvolupat a la capital de l'Empordà en tan sols quinze dies.

En primer lloc, esmentaré l'alcalde Joan Armangué, a qui cal reconèixer la paternitat del títol d'aquesta sèrie d'articles, no en va ell ha escrit un llibre que cal llegir: "Figueres en positiu". Així doncs, compto amb el seu consentiment tàcit per fer-lo servir en aquests articles. Malgrat les diferències ideològiques que pugui tenir amb ell, sempre l'he respectat i escoltat amb atenció, com crec que es mereix qualsevol persona que exerceix o ha exercit un càrrec públic.

També he parlat en diferents ocasions amb en José Luis Torres, que m'ha fet arribar els millors desitjos acompanyats d'una bona dosi de realitat, recomanant-me que toqui de peus a terra. He detectat unes ganes evidents de canviar el discurs negatiu, per una actitud més constructiva, i un discurs més positiu. Alhora també hi ha persones que no creuen que ens esperi un bon futur, i més aviat ho veuen tot molt negre.

Durant aquests darrers quinze dies, han passat moltes coses a la ciutat. S'ha engegat una campanya en positiu, promoguda per la poeta i escriptora empordanesa Montse Cufí, amb un Estimem Figueres que ja es pot veure a molts llocs de la nostra vila. Al mateix temps, l'associació de comerciants ha impulsat, de la mà del Gremi de Pastissers i del Museu del Joguet, la creació de la baldufa de xocolata, que llueix a 55 aparadors de la ciutat, es troba a les pastisseries i s'ofereix com a postres en molts restaurants de la ciutat. I també aquesta setmana s'ha reobert el Museu Dalí, el qual podem tornar a visitar tot gaudint de la seva inqüestionable empremta surrealista. Tot això acompanyat de presentacions de llibres, actuacions als espais culturals, manifestacions a la Rambla (dels estilistes i perruquers per reclamar l'IVA al 10%), reobertura comercial dels dissabtes i una Setmana Santa que es presenta intensa.

La ciutat i la Comarca són molt vives, malgrat la pandèmia i l'estat d'alarma, les activitats se succeeixen i, a poc a poc, la vacunació avança. Avui mateix comentava amb una altra persona que després de la pandèmia s'acosten uns altres feliços anys 20, les ganes de fer i gaudir de la vida s'obriran pas.