Municipalització de l'enllumenat

No podem estar d'acord en traslladar el servei d'enllumenat a Fisersa. No és pas manca de confiança en el bon saber fer de Fisersa, sinó que és un tema purament financer. Ens expliquem: estudiats els escenaris possibles, en el seu moment vam decidir externalitzar-ho i no pas «municipalitzar-ho»; i la raó, la situació de l'enllumenat a Figueres. Era i és necessari fer una important inversió, i és en aquest punt on l'Ajuntament ja té suficients fronts oberts i suficients inversions compromeses (de fet, aquest exercici, concertarà un préstec de 7 MEUR) com per haver-ne d'assumir una d'addicional, i d'un import substancial.



Per tant, frenar l'endeutament és una de les raons per apostar per una tercera empresa, que a canvi del contracte, hi posi la inversió, a la qual l'Ajuntament ja no hi hauria de fer front. Més enllà d'això, també hi ha un problema addicional que es planteja amb aquesta «municipalització» i és que pot portar a una conflictivitat laboral perquè provocarà l'existència d'una doble escala salarial, ja que els treballadors provinents d'Ecoserveis cobren de mitjana un 35% més que els de Fisersa, i per tant, la convivència entre aquests dos tipus de col·lectius (sense plantejar una solució al respecte per part de l'Ajuntament) és, com a mínim, temerari.