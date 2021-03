Matrícula a la pública!

Aquests dies, moltes famílies estan amoïnades amb la preinscripció a les escoles. És una decisió que afectarà el futur més immediat i a llarg termini dels seus fills. L'educació continua sent el principal element que permet les persones equilibrar les profundes desigualtats que travessa la nostra societat. Decisions individuals que també tenen un profund impacte en la construcció i en la vida de les ciutats. Una ciutat harmonitzada i equilibrada educativament no és el mateix que una ciutat segregada i discriminada.

Tothom vol una escola que proporcioni aquells elements imprescindibles que han de resultar útils per a la seva vida: els coneixements, les habilitats socials i les actituds. Podem comparar els projectes educatius que les escoles posen a la nostra disposició, però el més important són les realitats, no el que es diu, sinó el que es veu, no el que es promet, sinó el que es fa, no el que es publicita, sinó el que es viu. Perquè a les escoles es formen persones, no exclusivament estudiants i qui millor defensa aquesta visió és l'ensenyament públic.





, no segrega, sinó que acull tothom independentment del seu origen, capacitats, expectatives o realitat econòmica. És una escola oberta, que es veu gran en la diversitat, que millora amb la diferència, que celebra les particularitats i per això la fa millor, més adaptada a la societat, més realista, més diversa i més enriquidora., no elitista i que, com a model, ensenya amb fetsL'escola pública és. Tots els estudis elaborats per les principals institucions educatives del país insisteixen a ressaltar la importància de les escoles públiques a l'hora de reduir la segregació i d'integrar a tots els col·lectius que formen la societat.Només les escoles públiques afavoreixen la. L'escola pública coeduca i ensenya a viure sense discriminacions de cap mena, no sexista, respectuosa amb tothom. Només s'accepten les diferències quan aquestes desapareixen en un espai que és comú, perquè és de tothom. L'escola pública és laica i aparta les religions de l'espai educatiu. Centres educatius que formen en el coneixement i en el respecte de totes les creences i diversitat d'opinions, però que refusa l'adoctrinament i les imposicions religioses. L'escola pública és, arrelada al país i compromesa amb la història i amb la realitat nacional. És integradora i joiosa de compartir les diferents cultures d'aquest mosaic multicultural que és la nostra societat. Feliç de compartir les nostres tradicions amb totes les altres tradicions que ens ajuden a tenir una visió més oberta, més compartida i més cosmopolita del món.

Des de la CUP-Guanyem Figueres us animen a matricular les vostres criatures a les escoles públiques de la ciutat, ja que considerem que és la millor opció per als infants. Per la seva competència i perquè desenvolupa les capacitats globals que les societats globals necessiten. I perquè amb una escola pública reforçada la ciutat guanya, millora i es fa més habitable.

Si et preocupa l'educació del teu fill o filla, matricula'l a la pública.