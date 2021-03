Canvi climàtic i pandèmia

El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat el document «El Canvi Climàtic, La Transició Energètica i la Covid-19» on dona les següents dades: «En un any han mort per Covid-19, a l'AMB, 3.500 persones, exactament la mateixa quantitat de persones que van morir el 2009 a causa de la contaminació existent a la conurbació barcelonina».

Aquestes xifres fan pensar seriosament. I ho fan en el sentit que no s'ha donat importància al problema del canvi climàtic i la contaminació que el nostre sistema de vida comporta i que enverina no només les nostres pròpies vides, sinó les de tots els sistemes vius del planeta, planeta inclòs.

I no obstant això, en depenem completament, de tot el que viu en aquest planeta Terra. Necessitem l'aire per respirar, l'aigua per beure, els aliments per nodrir-nos, el sol per mantenir la força... però també necessitem tota la flora i la fauna per a preservar la cadena tròfica, i per poder gaudir d'uns paisatges que alimenten la nostra salut emocional i mental.

I ha fet falta una malaltia vírica per alertar-nos, per aturar-nos en el nostre córrer sense fre sense saber gairebé cap on. En el capítol XXII d'El Petit Príncep podem llegir: «I un exprés il·luminat, retrunyint com el tro, va fer tremolar la caseta del canvi d'agulles. ´Tenen molta pressa –va dir el petit príncep. Què busquen?' ´L'home de la locomotora mateix ho ignora –va dir el guardaagulles'.

I un segon exprés il·luminat va retrunyir en sentit invers. ´Ja tornen? –va preguntar el petit príncep'. ´No són els mateixos –va dir el guardaagulles. És un intercanvi'. ´Què no estaven contents, allà on eren?' ´No s'està mai content allà on s'és –va dir el guardaagulles».

Però la pandèmia ens ha ancorat allà on som cadascú de nosaltres i hem maldat, durant un any, per ser-hi feliços. Hem après a conèixer el nostre entorn més pròxim i gaudir de les meravelles. I hem sentit en carn pròpia allò que el llibre del Tao, escrit fa 26 segles, diu en el versicle 47: «La persona sàvia arriba a conèixer el món sense sortir de casa. Sense mirar per la finestra sap veure el Camí. No necessita viatjar lluny per a conèixer més coses.[...] i encara que en aparença està inactiva, ho aconsegueix tot».