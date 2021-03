Ara toca renovar l'espai públic

En aquest darrer ple extraordinari, celebrat el passat dimecres 17 de març, vam aprovar la municipalització de l'enllumenat públic i això vol dir que aquest passarà a gestionar-se des de l'empresa pública Fisersa. Per nosaltres és una molt bona notícia que ha d'ajudar a renovar i modernitzar l'enllumenat a tota la ciutat de Figueres. Just quan ens acostem a l'equador del mandat és quan es començarà a veure la feina que hem fet l'actual govern per a desencallar tot el que no funciona a la ciutat.



Aviat també ho podrem veure amb el servei de neteja viària, però en els propers dies també podrem veure com posem fil a l'agulla a la millora dels diferents carrers de la ciutat. La millora del carrer Vilafant està a punt de finalitzar, en els propers mesos es renovarà el carrer Col·legi i part del Sant Llàtzer i aviat començarem el pla d'asfaltatges que afectaran a més de 40 carrers de tota la ciutat. Tot això unit a les millores als espais de la zona nord, a la millora dels entorns de les escoles i la reforma de tot l'entorn del Molí de l'Anguila i el Parc de Bombers, a la zona est. Venen mesos d'obres de millora de la ciutat i venen mesos de transformació d'una ciutat que fa massa que s'havia de posar al dia. La nostra ciutat ho reclama.