Predicció o intuïció d'exministre

Resistència i persistència, però també símbol de bona fortuna. Aquestes són tres característiques del número setanta segons la numerologia, que és aquell recull de creences i tradicions que busquen relacions ocultes amb els números. En cas de creure en aquesta pseudociència, pensaria que la repetida aparició d'aquesta xifra durant els últims dies en algunes informacions ha volgut dir-nos alguna cosa positiva de cara als mesos vinents. Si no, tot plegat haurà estat fruit només d'una gran casualitat numèrica.

Així una de les notícies econòmiques de la setmana han estat els resultats d'Inditex durant el 2020. L'empresa d'Amancio Ortega, que ajustarà la seva presència a la comarca, ha anunciat una reducció dels seus beneficis en un 70 per cent. Pocs dies abans d'aquestes primeres set desenes, Volkswagen presentava la seva estratègia Accelerate que preveu que set de cada deu cotxes comercialitzats a Europa el 2030 ja siguin elèctrics. I aquest cap de setmana, hem llegit que els sous ministerials a Espanya s'han incrementat en el mateix percentatge en els últims dos anys...

Casualitat o no, el cert és que fa mesos que estem pendents d'una predicció de l'exministre Salvador Illa formulada el desembre passat i que ha tornat a ratificar fa pocs dies: a finals de l'estiu vinent el 70 per cent de la població estarà vacunada. Una previsió que ara també comparteix el secretari de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, «si arriben les vacunes necessàries».

En un Alt Empordà de seixanta-vuit municipis, on diem arriba y abajo –o «el més porc de tots»– quan surt el seixanta-nou a les quines de Nadal, l'economia també se la juga al setanta. Una xifra d'ocupació estival que donarien per bona molts professionals del sector turístic ara mateix, tot i que encara és massa aviat per saber si podrem cantar «pelat la tieta». Toca esperar una mica més.