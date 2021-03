Figueres en positiu (I)

Vull iniciar una sèrie d'articles sobre la meva ciutat: Figueres. Ara ja farà gairebé 30 anys que hi visc, treballo i me l'estimo. Així que la meva visió serà fruit d'un dibuix en positiu de la nostra vila. L'evolució en aquests trenta anys de la capital de l'Empordà no deixa indiferent a ningú. Els nostàlgics d'una ciutat avançada al seu temps diran que tot ha anat cap per avall, i recordaran el passat amb enyorança. I en aquest esquema mental, sempre sortirà la comparació amb Girona, la meva ciutat de naixement, i la seva evolució cap amunt. Aquí caldria fer una apreciació important i una reflexió entorn de les decisions polítiques que han portat a potenciar les capitals de província en detriment de la resta de ciutats del país. Si volem una Catalunya forta, caldrà efectuar una inversió decidida per potenciar totes les capitals comarcals, sovint massa abandonades a la seva dissort en benefici de la capitalitat de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Dit això, cal remarcar que Figueres té tots els elements que calen per convertir-se en una gran petita ciutat. I aquesta afirmació es fonamenta en la seva situació geogràfica, les excel·lents comunicacions i la potencialitat de la ciutat. En diferents articles, aniré desgranant aquestes potencialitats per sectors econòmics, destacant els punts forts i també les febleses.

Però, en primer lloc, cal canviar l'estat anímic de la ciutat. Els figuerencs ja coneixem la realitat que ens envolta, i ara el que cal és treballar per canviar-la. I això, primer de tot, requereix estima per a la nostra ciutat, canviar el discurs excessivament negatiu per un altre de més positiu, perquè només així podrem construir un futur millor. I, alerta! Això no vol dir negar la realitat, ni abandonar l'esperit crític, però tampoc cal flagel·lar-nos contínuament per tot el que no funciona i necessita millorar. I aquest canvi d'estat anímic també cal en l'àmbit comarcal, perquè l'Alt Empordà és un territori únic i singular, al qual convé comptar amb una capital comarcal forta, potent, dinàmica i pròspera, cosa que beneficiarà tot el territori. Per tant, els empordanesos i figuerencs, hem de treure pit quan parlem de casa nostra, del nostre estimat Empordà i de la seva capital surrealista i única.

I per fer-ho possible cal que treballem plegats per millorar tot allò que sigui necessari construint les bases per un futur millor. I això ens implica a tots, no tan sols a les institucions públiques, soms les persones que vivim al territori les que hem d'impulsar els canvis de mentalitat i les accions per assolir un orgull figuerenc i empordanès, que ha de retornar a la primera línia.