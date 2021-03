La transició energètica

Estem vivint un moment apassionant de la història de la humanitat en aquest planeta Terra. Una forta crisi, tant social com mediambiental, ens aboca a fer un pas endavant, o a la desaparició com a espècie. Diuen que cada crisi pot esdevenir una oportunitat si se sap gestionar correctament, o un greu problema de retrocés si s'hi sucumbeix. I una de les propostes que ens posa al davant la crisi que estem vivint és que hem de canviar la manera d'enfocar tant la salut com l'economia, el medi ambient, l'organització social i la governança. Fa temps que estem veient que un model productivista basat en el creixement infinit i els beneficis permanents, com el que hem tingut els últims dos segles, requereix uns ritmes de renovació de materials que el planeta no pot assumir.

Hi ha una colla de materials que es fan servir per a captar una de les fonts naturals que utilitzem els humans des de finals del segle XIX: l'electricitat. L'electricitat no és una invenció humana, sinó una realitat que es troba en tot l'univers des del principi de la seva existència i, evidentment, al nostre planeta. Llavors, com que és un bé natural, no hauríem de permetre que mai –mai!– fos reduïda a un producte comercial. Això no vol dir que captar-la i fer-la arribar als llocs d'ús de manera adequada, no tingui un cost. Però sempre hauria de ser el cost just i necessari i mai un fet lucratiu, per la qual cosa hem de començar a disminuir la importància del valor econòmic de qualsevol actuació per tal de fer-hi cabre el valor humà i el mediambiental, que encara que són dues realitats que no lubriquen les butxaques, són de les que en depèn la nostra salut i la nostra vida...

Per això seria tan interessant que des de l'Estat i la Generalitat es potenciessin –tant dins l'àmbit administratiu com econòmic – les dites Comunitats Energètiques Locals, una entesa entre veïns per a captar l'energia a km0 i distribuir-la correctament, a la vegada que s'aprèn a fer-ne un bon ús, ja que el moment present ens demana deixar de banda l'individualisme i adquirir la voluntat i la capacitat d'actuar conjuntament, per tal de gestionar correctament aquest bé natural i públic que és l'electricitat, com també els altres béns energètics de fonts renovables.