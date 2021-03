La pandèmia amb perspectiva de gènere

Fa justament un any que a l'Escala vam celebrar l'últim acte públic abans de l'inici de la pandèmia per coronavirus. Es tractava de la inauguració de l'exposició L'Escala de les dones, una mostra d'imatges de col·lectius femenins del municipi que va elaborar la Secció de Fotografia del CER. Aquell dia, l'Alfolí estava ple de gent, sense mascareta i sense distància de seguretat. Pocs dies després, començàvem el confinament total que tots recordem i que mai hauríem imaginat viure.

La pandèmia de la Covid-19 té i tindrà moltes conseqüències, especialment socials i econòmiques, en tota la població, però malauradament les persones vulnerables són les que en patiran de manera més extrema aquestes conseqüències. En aquest col·lectiu vulnerable, les dones hi tenen una presència especialment rellevant.

L'Institut Català de les Dones ha estudiat quin ha estat l'impacte de gènere de la pandèmia i, per exemple, destaca que el 53,5% de les persones que han estat acomiadades de la feina són dones. Aquest mateix estudi també posa en relleu l'augment de la violència de masclista durant el confinament, amb fins a un 75% més de trucades rebudes a la línia d'atenció contra la violència de gènere durant aquest període.

Aquestes dades volen ser la reflexió d'una situació que no és nova, sinó que s'ha radicalitzat a causa de la pandèmia. Davant d'aquest context, com a societat i com a responsables de les administracions públiques, hem de reaccionar des de dos vessants: d'una banda, extremant la xarxa social i professional per donar suport a les dones que necessiten ajuda i, de l'altra, fer d'aquest moment catalitzador i de transformació social una transformació també en concepte de gènere.

El moment que vivim ha de fer que homes i dones siguem realment capaços de construir una nova estratègia social, econòmica i de salut que permeti marcar el camí cap a una societat justa i equitativa. Les administracions han de ser capaces de desenvolupar polítiques de base i amb transformació real de la societat, apartades de titulars que desapareixen l'endemà; com a societat, tots i totes hem d'esforçar-nos de manera conscient i constant a canviar hàbits, prejudicis, etiquetes i totes les petites mostres de masclisme diari que ens envolten.

Així, i destacant i visualitzant positivament referents femenins, aconseguirem que els nous lideratges que apareguin aconsegueixin la transformació social de manera global. Fem de la pandèmia també una oportunitat per fer un pas endavant en la lluita contra masclisme i avançar en l'equitat de gènere.