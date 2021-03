He visitat l'excel·lent mostra Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà al Museu de l'Empordà. Trenta-una dones amb un gran talent que la Història ha arxivat i només l'esforç d'altres dones (com Cristina Masanés, comissària de l'exposició) ha rescatat de l'oblit. Dones que ara honorem i reivindiquem.

Amb aquest esperit, a ERC de Figueres hem endegat una campanya per posar en valor les dones de Figueres d'abans i d'avui. #donesdefigueres és una acció pensada per a Instagram (ja que no podem homenatjar-les presencialment); des del perfil @esquerrafigueres mostrem, diàriament i durant tot el mes de març, fotografies de dones que viuen o fan camí a Figueres. Per a nosaltres, és important reivindicar les dones que poblen els nostres carrers, que trien la nostra ciutat per a desenvolupar-hi el seu projecte personal o professional. Totes fan (i fem) que Figueres sigui una bona ciutat i que pugui ser encara millor, aportant els nostres valors, el nostre coneixement i el nostre esforç.

Una mostra d'aquestes fotografies passarà a una exposició. Aquesta mostra ha de ser ben representativa i ha de posar moltes dones a la vista: les que hi són, les que ens han precedit i les que són un símbol. Les dones volem ser visibles. Exigim que se'ns reconegui el nostre paper a la societat. Perquè totes, des de la mestressa de casa fins a l'alcaldessa, passant per les metgesses, netejadores, administratives, directives, estudiants, emprenedores, etc., formem més de la meitat de la població. I en la mateixa mesura que en formem part, hi hem de ser representades. Prou de desar-nos a les golfes, prou d'utilitzar-nos i amagar els nostres noms. Prou de negar-nos la cambra pròpia i la realització personal. També per la visibilització aposta la campanya de l'Ajuntament; amb l'etiqueta #donesfemnosvisibles es duran a terme diverses accions.

Una acció endegada des d'ERC Federació de Girona ens reivindica com a «Fortes i Republicanes». Jo crec que totes les dones duem els valors republicans incorporats al cromosoma X. A ERC som fortes, republicanes i treballem per totes les dones, encara que no pensin com nosaltres.