Amb les vacunes, arriba l'esperança

Després d'un any del primer cas diagnosticat de Covid-19 a Catalunya, la pandèmia continua sent encara una amenaça per a les nostres vides. Tot i que cada vegada està més controlada i té menys capacitat d'incidència, les dades actuals i l'arribada de noves variants ens recorden que, malgrat estar guanyant la batalla, no ens podem relaxar ni un instant. Això ho hem après al llarg d'aquest any que ens ha trasbalsat fent un gir a les nostres vides.

Cada vegada estem més a prop de vèncer aquesta batalla. Amb l'arribada de les vacunes, s'albira l'esperança. Hem demostrat que Catalunya estem preparats per vacunar de forma massiva la població i aconseguir la tan desitjada immunitat de grup. Una vacunació que fa imprescindible la planificació i que ens demostra una vegada més la gran tasca que fa tot el personal de l'atenció primària per fer-ho possible. Una tasca excel·lent, incansable.

A Figueres, aquesta vacunació va arribar primer per a tot el personal sanitari, per al personal essencial i per a les persones grans de les residències, on la Covid-19 ha fet estralls. Organitzar-ho tot no és fàcil, i amb poc temps encara menys. Transportar les vacunes, conservar-les en bon estat i distribuir-les casa per casa de les persones més grans esdevé ara la feina del dia a dia, trobant el sistema més àgil. Tot i això, si una cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia, ha estat el valor de la solidaritat. I quan parlem de vacunació, tothom es posa a disposició del sistema. La setmana passada, per exemple, va començar la vacunació de les persones dependents de grau 3 i als seus cuidadors. I és que és imprescindible protegir primer els vulnerables. S'ha fet a l'aparcament del Garrigal, gràcies a la cessió que ha fet Saba per a l'ocasió. D'aquesta manera, no calia ni baixar del cotxe per posar-se la vacuna.

Ha estat un any duríssim per a tota la ciutadania, un any que ningú no es podia ni imaginar, però tots hem de fer un reconeixement immens als nostres professionals sanitaris que s'hi han deixat la pell, constantment, des del primer dia fins ara, amb la vacunació, i que ho continuaran fent.

Des de l'Ajuntament, donem tot el suport necessari en l'organització d'aquestes vacunacions, amb la cessió d'espais i amb tot el que el personal sanitari ens demani. I és el que hem procurat fer a tots els nivells des que va començar aquest malson. Des del consistori, hem invertit cinc milions d'euros, per ajudar sobretot les famílies que més ho necessiten, els comerços de la ciutat i els sectors més afectats per les restriccions per aturar els contagis. Ara veiem la llum al final del túnel i amb la vacunació arriba l'esperança també de reactivar-nos econòmicament.

Aquesta crisi social i econòmica només la superarem pensant en col·lectiu, reforçant els vincles comunitaris que ens han fet tan forts en els moments més foscos de la pandèmia. Tal com diu l'activista Angela Davis, «és a les col·lectivitats, que trobem reserves d'esperança i optimisme».