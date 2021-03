El pecat de governar d'esquena al territori

Si algú tenia algun dubte sobre el desgavell de la governança general d'aquest segle XXI, el procés de desplegament de les energies renovables en el territori ens acaba de deixar les coses clares. L'allau de projectes previstos de parcs eòlics i solars a l'Empordà ha despertat un front comú entre els ajuntaments del territori on són representades una gran part de les opcions polítiques que manen en els llocs clau del Govern espanyol i de la Generalitat catalana. El Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'agrupació de municipis del litoral, des de Cadaqués fins a Torroella de Montgrí-l'Estartit, s'han manifestat inequívocament a favor d'aturar tots aquests projectes per a estudiar-ne la viabilitat i repercussió.

La moció aprovada recentment pel Consell d'Alcaldies demana «establir un pla comarcal de transició energètica, liderat per la Generalitat i que reculli estudis de zonificació de la UdG i (sota encàrrec de la Diputació de Girona), i que aquest sigui consensuat amb el territori, tenint en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d'equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars i a l'impacte sobre biodiversitat marina i impacte paisatgístic».

El front comú dels ajuntaments de Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala i Torroella de Montgrí-l'Estartit encara va més enllà, quan s'oposa a la instal·lació del parc eòlic marí Tramuntana: «Davant aquesta situació, és la nostra voluntat i també la nostra obligació, vetllar per la defensa del territori, i més quan percebem que no existeix un consens territorial envers el projecte. De fet, són molts els aspectes que ens fan pensar que no és un bon projecte per al territori o, fins i tot, ens arribem a qüestionar si no ens trobem davant d'un gran negoci a costa del territori, en lloc d'un projecte d'implantació d'energies renovables».

Totes aquestes administracions asseguren estar a favor de les energies renovables, però posen al descobert que els seus companys de partit que governen des de dalt, ho fan sense tenir-los en compte. I no tenir en compte els ajuntaments és menystenir el pal de paller més pròxim als ciutadans i ciutadanes del país. I així anem...