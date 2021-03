Un gran pacte per la llei i l'ordre: pla de tolerància zero

Tenim un greu problema: manca de seguretat i incivisme incontrolat a Figueres. Des de Ciutadans no ens cansarem de repetir-ho mil vegades, per més que ERC i PSC ho neguin. L'única manera de solucionar un problema és acceptar que existeix.

L'única solució passa per un gran pacte de totes les forces polítiques per a fer complir la llei i restablir l'ordre: un pla de tolerància zero. La seguretat dels ciutadans és la prioritat i abordar el desafiament de reduir el crim, la inseguretat pública i l'incivisme és una necessitat imperiosa. Les condicions de seguretat s'han deteriorat durant els darrers anys i el malestar dels ciutadans augmenta mentre el govern local minimitza el problema de la manca de seguretat i incivisme que assetja la ciutat.

Tot per culpa d'un govern d'ERC i PSC que per a arribar al poder es van llançar als braços de la CUP i la Forja. D'aquest batibull polític només es pot esperar que mirin cap a una altra banda, tal com estan fent amb els disturbis a Catalunya. Però quina decepció són també els 12 anys de govern Convergent que van crear el caldo de cultiu de la situació d'inseguretat actual. No actuar amb fermesa per a enfrontar el repte de la seguretat i deixar als ciutadans desemparats fa créixer el populisme i el nacionalisme. El resultat serà la ruïna i la crisi per a tots.