I Figueres continua encallada...

Jordi Masquef, portaveu de Junts per Figueres BORJA BALSERA

Tercer ple de l'any i seguim sense veure contingut, sense projectes i amb l'habitual manca de diligència d'aquest govern, que ja va començar l'any amb el ple amb menys contingut de tot el que porten de mandat.

Passen els plens i seguim sense notícies dels temes més importants i urgents a resoldre a Figueres, com el nou contracte de neteja i recollida de residus, el nou Pla General d'Ordenació Urbana o el nou contracte d'enllumenat públic. Seguim sense notícies del nou pavelló poliesportiu, de la nova Escola Carme Guasch, de les anunciades mesures per millorar la seguretat i combatre l'incivisme, sense notícies de tants projectes anunciats amb altaveu i titulars durant el primer any de mandat i durant la campanya electoral: La Sala Edison, el projecte del carrer Avinyonet, la venda de la Casa Nouvilas, els aparcaments a l'entorn del centre, la nova biblioteca€

El temps passa, i aviat farà dos anys que governen, i les excuses del poc temps al govern o culpar a l'anterior de tots els mals ja deixen de ser vàlides.

Figueres està encallada en un desgovern que ni fa ni deixa fer, que proclama mà estesa i diàleg mentre ignora sistemàticament els regidors de l'oposició, i que és incapaç d'acceptar una sola crítica dels figuerencs, que cansats d'aquest desori, comencen a posar en dubte aquest govern que venia a transformar Figueres.

Senyores i senyors, Figueres no pot perdre quatre anys més, o desencallem o aviat serà (massa) tard.