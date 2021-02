Els joves volem un projecte de país ferm

El dimarts 16 de febrer, diverses furgonetes de la BRIMO van entrar al rectorat de la Universitat de Lleida per fer efectiva la detenció d'en Pablo Hasél. Aquest fet ha sigut l'espurna perquè els joves tornem a sortir als carrers per lluitar per la llibertat de les persones empresonades i exiliades, per unes idees polítiques i per un projecte de país. Aquestes manifestacions no han restat lliures de polèmica per les imatges que s'han generat. Barricades de foc, violència desmesurada pels antiavalots i una resposta combativa per part dels manifestants. Un paisatge que ja hem vist a Catalunya i és que el precedent es va assentar a causa del context de l'1 d'Octubre i de la repressió de la sentència. Unes circumstàncies que van canviar les formes de mobilització, concretament del jovent.

Els joves ens trobem en una situació precària, les nostres projeccions de futur són nefastes i el govern no ha estat a l'altura per plantejar-nos un projecte sòlid que pugui assegurar-nos unes condicions estables. A una part de la joventut, els han trencat les perspectives i hem anat creant llenya per un foc, que va i està esclatant. Les imatges que veiem a les televisions, a les xarxes socials, no són només una reacció alienada de la realitat. És la conseqüència de la manca d'un projecte de país per als joves. Tots aquests motius són els que impulsen les accions i formes de mobilització del jovent. El sobiranisme català ha entès que per crear i traçar un pla de futur necessitem defensar-lo davant de l'opressió violenta i desproporcionada que exerceixen els cossos de seguretat.

Com va dir Xirinacs: «El no violent, davant d'un conflicte violent, no pot ser neutral; ha de declarar-se amic del violent oprimit i enemic del violent opressor». I aquestes setmanes plenes de ràbia i moviment s'encenen tants contenidors com debats morals. L'equidistància no ens portarà a la resolució de la problemàtica catalana. Necessitem un canvi de cicle polític, noves idees, noves figures que dibuixin un futur esperançador per als joves i per a totes les persones del nostre país.