Civisme digital en temps de Covid-19

L'Estat espanyol és terra de murris. Tant, que al Segle d'Or va tenir el seu propi gènere literari, la novel·la picaresca. Uns textos carregats d'humor i crítica social, protagonitzats per antiherois de tota mena. Quixots, buscons i lazarillos que, entre d'altres, es forjaven el seu futur amb l'estafa i l'engany. Uns centenars d'anys més tard, l'actualitzat segueix protagonitzada per noves menes de pícaros que farien empal·lidir els personatges de Francisco de Quevedo i Miguel de Cervantes.

La Covid-19 i les eleccions van deixar en un terme molt discret la celebració del Dia Internacional de la Internet Segura, la setmana passada. En un moment en què l'activitat a internet s'ha incrementat notablement –amb més d'un milió de nous usuaris a Espanya durant l'any passat–, la xarxa s'ha convertit en terreny adobat per a noves formes de picaresca. I fidel als seus antecedents històrics, Espanya s'erigeix entre els països amb més estafes i fraus a internet. Segons l'Índex de Civisme Digital (ICD) elaborat per Microsoft, se situa tretze punts per sobre de la mitjana mundial pel que fa, per exemple, a difusió de falsos rumors o a intents per obtenir informació personal, sovint amb finalitat monetària. A més, un de cada tres usuaris assegura haver rebut un contacte no desitjat i, el més preocupant, un de cada quatre afirma haver estat víctima del sexting, és a dir, han rebut missatges, imatges, vídeos o altres recursos, amb continguts sexuals no desitjats.

L'estudi també planteja una de les paradoxes de la pandèmia. Per una banda, l'increment de l'ús de la xarxa per desfogar-se i manifestar les frustracions personals. Però, per l'altra, també es constata que serveix perquè la gent s'ajudi i s'animi mútuament, incrementant el sentit de comunitat. Tant de bo que, el dia que això passi, siguem capaços de mantenir les coses positives d'aquest nou civisme digital.