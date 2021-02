Cal ser responsables

Ens trobem en un moment en què el comerç, i el sector serveis en general, està patint una de les crisis més fortes dels últims temps. De mica en mica, s'augura un final a la situació més crítica de la pandèmia gràcies a l'esforç dels àmbits científics i sanitaris, però ens falta un últim esforç que hem de fer entre tots, i l'administració pública ha d'estar al costat de l'empresariat, dels comerciants i de totes aquelles persones que s'esforcen cada dia per tirar endavant els seus negocis en un context que no és senzill.

Fàcilment, en una conversa distesa, a tots ens poden venir idees i propostes al cap que d'entrada semblarien grans solucions per al sector. Malgrat això, la gestió dels recursos públics no és una tasca fàcil i que, sobretot, s'ha de fer amb responsabilitat i d'acord amb la llei administrativa.

Així, parlar de repartir diners sense uns requisits burocràtics mínims, per exemple, són propostes amb una base més populista que possibilista.

En aquesta línia, els representants polítics, hem de ser curosos amb les informacions que fem arribar a la ciutadania per no generar falses expectatives. Amb la demagògia, l'única cosa que s'aconsegueix és escampar missatges amb propostes basades en il·legalitats o en falsedats, i això no és bo per a ningú. És negatiu tant per a la població, a qui es genera frustració, com als mateixos responsables polítics, ja que afebleixen la tasca que tants regidors i regidores del país desenvolupen amb rigorositat i honor cada dia.

Alhora, som conscients que cal que l'Administració sigui propera a la gent, els doni solucions i no més problemes. Per això, des del consistori, com a Administració que té el tracte més directe amb la població, també demanem que des dels ens supramunicipals es faciliti la burocràcia administrativa i que la relació entre ciutadans i Administració sigui àgil i senzilla. Cal que el fet de demanar una ajuda no impliqui un desgast o fins i tot una renúncia. Els municipis topem amb problemes que són d'àmbit global, per això una resposta per part dels governs del país com a pla de rescat realment dimensionat a les necessitats dels sectors empresarials i comercials més afectats hauria de ser, sens dubte, present al costat de totes les mesures sanitàries preses.

Com a persones responsables dels recursos públics i de la seva gestió, així com de les polítiques que es proposen i desenvolupen, els regidors i regidores de tot el plenari hem de treballar per a propostes reals i possibles. El sector empresarial i la ciutadania en general necessita polítiques que els ajudin de manera real en el seu dia a dia. Podem subvencionar unes despeses concretes, podem redactar i aplicar criteris que permetin treure pressió fiscal en certs moments de crisi, podem invertir en urbanisme municipal per crear espais millors per conviure, podem millorar els serveis municipals, entre moltes altres coses. Això sí que ho podem fer. El que no podem és ser irresponsables.