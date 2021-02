Mas-caretes

Torna Carnestoltes, però sense rues ni reis, sense sardina ni enterrament, no hi haurà Dijous Gras ni caretes, només mascaretes. Fa dotze mesos començàvem a flairar que quelcom dolent ens venia al damunt, però, ni els més pessimistes pensaven que, a hores d'ara, estaríem encara pitjor i que el calendari hauria de fer aquest salt.

Així les coses, no hi haurà desfilada a Roses, ni a tants altres lloc de la nostra comarca, trencant una tradició mil·lenària, que en aquest país es va reimplantar fa 44 anys, un cop mort el dictador.

Certament, els temps que vivim no aconsellen aglomeracions ni disbauxes, ja que és fàcil que, entre gintònics i eufòries, el virus aprofiti per saltar entre cossos desprotegits. Però el món és ple de contradiccions i, lluny d'aplicar el sentit comú, aquest cap de setmana les trobades no seran als carrers, ni als envelats, sinó als col·legis electorals.

Aquest diumenge d'enamorats, celebrarem la festa de la democràcia, aquesta que aprova lleis que són obertament absurdes, però que tot i l'obvietat, ens obliga a obeir-les.

És difícil d'entendre que, sabent-nos espiats per internet, que ens enquesten contínuament i que opinem a les xarxes socials per qualsevol xorrada, no puguin aplicar-se altres fórmules per votar i que no calgui fer cua, tancar-nos en un espai reduït i interactuar amb una pobra gent, que la mala sort els ha posat en una mesa electoral.

Malgrat tot plegat, els vots són necessaris i encara que després d'aquesta absurda campanya electoral ens envaeixi el desencís i la mandra, és convenient que diumenge fem via, ben protegits, en el moment de menys afluència i, sense dilatació, exercir el nostre dret.

I posats a fer bestieses i ja que hem perdut una de les festes més esperades de l'any, penso que estaria bé reivindicar-nos i anar-hi disfressats, que segur que algú amb enginy i temps de confinament, ja ha ideat vestimentes i guarniments en forma de virus, de vacuna, de polític desorientat o de portaveu governamental.

La paradoxa és que el diumenge de Carnaval ens haurem de posar mascareta per anar a triar aquells que porten careta (política, la que no té goma) i que es canvia fàcilment, segons els convé.