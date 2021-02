Tenim molt bona gent

Pesi a qui pesi, la nostra ciutat ha estat, és i serà una ciutat republicana! No vull enumerar la llarga llista de personalitats històriques de la ciutat que ho demostra, ni em refereixo al govern municipal que encapçala Esquerra Republicana de Catalunya, amb la molt republicana Agnès Lladó; tampoc no faig referència a les eleccions del diumenge 14 de febrer.

Fa una setmana tot just que hem tancat la primera fase dels premis Figueres Republicana, amb una bona quantitat de nominacions. Homes, dones i entitats a qui algú ha considerat convenient de proposar per a ser guardonats. Mostra immensa de la qualitat humana de la societat que ens acompanya i de la qual ens hem de sentir molt orgullosos.

Durant aquest mes de febrer, el jurat serà l'encarregat de decidir quins seran els quatre finalistes –no serà gens fàcil– d'entre els quals, finalment, sortirà la candidatura guanyadora. Com a president de la Secció Local, en soc membre nat, amb la clara intenció d'incidir-hi el menys possible. Deixaré per als altres quatre membres tota la responsabilitat. La composició del jurat és una mostra més de la bona gent que tenim ben a prop. Dignifiquen encara més aquest esdeveniment, que arrenquem amb moltes ganes, i que prenem molt seriosament. El període electoral no ens ha fet variar res del previst.

L'elecció dels quatre finalistes, doncs, quedarà a les mans (o al cap) de Joan Antoni Poch, JAP, il·lustrador, ninotaire i catedràtic d'institut i, com diu ell amb la boca grossa, feliçment retirat; Erika Serna, arxivera de l'Arxiu Comarcal i ferma entusiasta de la nostra història local; el periodista Sebastià Roig, a qui m'atreviria a qualificar de molt polifacètic; i de la jove advocada Mireia Pérez, immersa en l'estressant món de les oposicions a l'Administració. Aquestes quatre persones formaran el jurat; que ningú no els confongui amb candidats!

El 27 de febrer s'anunciaran els finalistes i, finalment, el 14 d'abril es farà públic el destí del primer guardó Figueres Republicana. Només us puc garantir que, passi el que passi, i com diu el nostre estimat Oriol Junqueras, es tractarà de bona gent. I és que encara que alguns no ho vulguin veure o, simplement, vulguin negar-ho, els republicans som bona gent!