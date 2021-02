Inacció del govern, propostes de l'oposició

Seguim amb la visibilització de la inacció del govern municipal, amb un nou ple sense contingut, sense temes rellevants i sense debat polític.

Davant aquesta inacció i falta de diligència, el grup municipal de Junts per Figueres ha presentat dues propostes relatives a temes que afecten la ciutat en el seu dia a dia.

En primer lloc, hem proposat la creació d'un servei municipal de mediació, que realitzi també suport i dinamització de comunitats de veïns, que pateixen cada dia problemes i conflictes de convivència amb moltes dificultats per gestionar-los. Ara, és més important que mai estar al seu costat, per poder resoldre per totes les vies possibles els problemes d'incivisme que pateix Figueres.

La segona proposta, posar ordre i millorar la qualitat del paisatge urbà, dels edificis, façanes, comerços i carrers, uniformant-lo i endurint les sancions per qui incompleixi la normativa. Figueres no pot ser la ciutat sense llei on es poden posar cartells i ornaments de qualsevol manera degradant la qualitat i l'estètica de l'espai públic. Només cuidant el nostre espai públic i creient-nos les normatives, generarem consciència i civisme per conservar-lo.

En resum. Davant la inacció del govern, propostes per millorar el dia a dia de la ciutat.