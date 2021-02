Eternament agraïts

En el ple d'aquest mes de febrer hem aprovat la instal·lació d'una placa commemorativa de reconeixement a les persones que han ajudat en la lluita contra la pandèmia provocada per la Covid-19. Com a alcaldessa, no hi ha orgull més gran que fer un reconeixement a tothom que ha lluitat i lluita dia rere dia per fer front a aquesta pandèmia: el personal sanitari, el personal de neteja, els treballadors dels sectors essencials, el personal de residències, la Guàrdia Urbana, els treballadors municipals i a totes les persones que contribueixen treballant cada dia contra la pandèmia.

La placa, se situarà a la zona enjardinada situada entre l'accés al servei d'Urgència de l'Hospital de Figueres i l'avinguda Olímpia. La proposta es va fer a la Comissió del Nomenclàtor, on hi ha una representació de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Figueres així com una representació cívica.

És de justícia que a la nostra ciutat hi hagi un espai que commemori aquesta tasca indispensable, un espai que recordi com ens ha canviat la vida la Covid-19, traient també el millor de nosaltres i valorant aspectes que fins ara no donàvem importància.

I és que les ciutats demostren la seva grandesa amb el compromís de la seva gent, i aquesta placa en serà un reflex.