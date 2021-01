Micro-pagaments

La gran majoria dels mortals, fins i tot molts dels que tenen la vida econòmicament solucionada, fem quatre números abans de fer una despesa. Demanem pressupostos per a les obres o reparacions i comparem preus a diferents indrets a l'hora de fer compres. Passem estones davant la pantalla cercant els millors preus per coses similars o a quin lloc podem estalviar-nos alguns calés. Tot plegat entra dins de la lògica, els diners costen de guanyar i no estan els temps per llençar-los. Però, per un altre costat, no ens adonem que tenim moltes petites despeses que ens passen desapercebudes.

Micropagaments que fem sense parar atenció, ja que ho percebem com un import menor. Podríem posar els exemples del tabac per als fumadors, els jugadors de loteria, la quota de mòbil, la cervesa al bar (quan es podia) o els cafès a la màquina.

Avui s'hi afegeixen les plataformes de televisió per internet que ens posen, a l'abast del sofà, sèries i pel·lícules per una mòdica quota, que sol ser d'una sola xifra acompanyada de 99 cèntims, tot i que, a voltes, si volem estar al dia de la darrera novetat, hi hem d'afegir un lloguer de pocs euros. Darrerament van proliferant i es reparteixen el pastís de les novetats, aconseguint que ens hàgim de subscriure a quasi totes. Tampoc oblidem aquells servidors de música que ens permeten fer les nostres pròpies seleccions gairebé sense límits o que ens posen a l'abast canals dividits per estils, a un preu que, en la majoria dels casos, no arriba a les dues xifres. I també, podríem afegir a la llista les poques monedes que posem als parquímetres, o ni tan sols això, ja que les aplicacions de mòbil que els ajuntaments ens han posat a l'abast, ens permeten pagar sense obrir el moneder aquests minuts a les zones blaves, tan presents a tot arreu.

Potser fora bo (o no), ara que fa poc que ha acabat l'any, fer l'exercici de sumar tots aquests minsos i insignificants micropagaments, que ens han carregat a la targeta de crèdit associada i als quals no hem donat importància. Quedaríem astorats pels imports finals, segurament superiors a algunes d'aquelles compres en les quals tant ens hi havíem mirat.

Els micropagaments són els macroingressos de moltes empreses i un bon sagnat per a les nostres economies.