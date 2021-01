Ets el canvi!

Fa temps que s'ha deixat de plantejar la idea de lluitar contra el canvi climàtic per evitar-lo, perquè ja se sap que vindrà tant sí com no. Les polítiques que es promouen són d'adaptació al canvi. Per això, el Govern de la Generalitat va encomanar a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic –el 2011– la redacció d'una primera Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) en l'horitzó 2013-2020. Ara n'ha començat el període 2021-2030 d'acord amb la Llei de canvi climàtic (16/2017, de l'1 d'agost).

Els impactes previstos pel canvi climàtic necessiten una adaptació no genèrica, sinó personal i local, atès que l'adaptació és la capacitat d'ajustaments de qualsevol sistema a canvis diversos. És el que se'n diu resiliència. Aquesta capacitat ajuda a moderar els danys d'una adversitat i a aprofitar-ne les oportunitats, és a dir, a reduir la vulnerabilitat tant social com territorial, econòmica i ambiental. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic treballa aquest tema conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i la Direcció General de Participació Ciutadana en un procés participatiu que té aquest lema central: Actua! #EtsElCanvi.

I que difícil és bellugar una ciutadania que ha estat intencionadament escarxofada! Fan falta molts «processos participatius» per aconseguir una autèntica participació, ja que la democràcia no consisteix a anar a votar quan toqui, pagar els impostos pertinents i després deixar fer. Sí, és clar, això és el que tenim ara i en diem democràcia representativa: s'escullen uns representants que se suposa que faran el que la ciutadania demana, encara que ja sabem que no és així. I també sabem que la ciutadania no està prou preparada per a pensar i actuar col·lectivament en lloc de pensar només en els propis i exclusius interessos personals. Per això fa falta que comencem a acostumar-nos a participar, no només en el joc i la festa, sinó també en els compromisos que sorgeixen del fet de comprendre que vivim i convivim en espais comuns, i que és important participar-hi proactivament.

I és que la política o la fas o te la fan. I això es pot aplicar en el tema de la transició energètica, del canvi climàtic, del consum km 0, i en moltes altres coses.

Volem canvi? Doncs... Actuem! Cadascú és part del canvi!