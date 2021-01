Votarem el 30 de maig

Escric aquest article en ple anunci de l'ajornament de les eleccions autonòmiques catalanes. Ja tenim nova data, el diumenge 30 de maig anirem a votar (si no passa quelcom de força major...). Obsequi de la situació provocada pel bitxo, ja que es preveu un gener i febrer molt complicats a escala epidemiològica. De retruc, també s'han suspès les eleccions al FC Barcelona, sense de moment nova data prevista, encara que és de suposar que serà al març-abril.

I aquest ha estat durant uns dies el gran tema de país, si el 14 de febrer podríem anar a votar o no. La lògica indicava que, amb la situació actual, el millor era un ajornament electoral, però, d'altra banda, hi ha altres països que han realitzat eleccions en plena pandèmia (Estats Units) o les que es realitzaran aviat, a Portugal. Per tant la decisió podia caure de qualsevol costat, finalment la taula de partits polítics ha decidit ajornar-les.

I un servidor es pregunta? En ple segle XXI, encara continuem anant a votar presencialment, per què? En l'era d'internet, dels certificats digitals, del blockchain, no som capaços de crear un sistema millor, ràpid i segur? Sens dubte, la digitalització en l'àmbit electoral encara ha d'arribar a la nostra societat. Per tant, caldrà d'una vegada per totes pactar una llei electoral nova, que permeti el vot digital, i consolidi el model democràtic actual, simplificant les eleccions i els seus costos.

Votar és un dret bàsic, en certs països fins i tot obligatori, facilitar el seu exercici ha de ser un objectiu compartit per tots els partits polítics. Per tant, aprenem de la situació actual, i millorem el sistema fent servir la tecnologia al nostre abast.

Esperem que el 30 de maig, la situació sigui molt millor que l'actual, i la pandèmia comenci a quedar controlada, per això és imprescindible que el ritme de vacunació vagi in crescendo i que tots actuem amb responsabilitat.

Votarem el proper 30 de maig!