Reptes per al 2021

Iniciem l'any 2021 amb projectes en marxa per millorar la nostra ciutat. Aquest mes finalitzaran les obres del pressupostos participats de la zona nord i també l'adequació de la seu de la DO Empordà. Mica en mica Figueres es va transformant tot i les dificultats i malgrat les circumstàncies generades per la pandèmia. Any nou amb pressupost aprovat que ens permetrà tirar endavant projectes com la segona fase del Centre de Formació Ferran Sunyer, les obres de la segona fase de la Casa Natal de Salvador Dalí, la municipalització del servei de l'enllumenat a la ciutat i la millora del servei de neteja.

Reptes per millorar en definitiva la qualitat de vida i els serveis dels figuerencs i de les figuerenques. Deixem enrere un any difícil, marcat per la Covid-19, i encarem el 2021 amb un bri d'esperança amb les primeres vacunes que han arribat a la ciutat. Un any 2021 que haurem de fer front a les necessitats socioeconòmiques de les persones més vulnerables i haurem de continuar donant suport al teixit comercial i econòmic de la ciutat, afectat greument per les restriccions i aturada de l'activitat que ha patit.

Ens espera un any ple de reptes que cal que afrontem tots plegats, amb empatia i deixant enrere retrets i crítiques, perquè això és el que espera la nostra ciutadania, rebre respostes i solucions a les necessitats del dia a dia.