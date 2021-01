El ple més breu i buit del mandat

Comencem l'any amb el que ha estat segurament el ple més breu i buit de contingut del que portem de mandat. La inoperància i manca de diligència del govern quadripartit comença a ser una tònica habitual. Els plens municipals, que haurien de ser l'eina de debat públic i presa de decisions, s'estan convertint en un pur tràmit. Des de Junts per Figueres ja ho vam advertir quan el govern va traspassar la majoria de competències del Ple a la Junta de Govern Local. Retirar aquestes competències provoca una manca de transparència i informació a la ciutadania i empobreix el debat polític.

Aquesta decisió busca convertir als regidors de l'oposició en figurants i els ciutadans en mers espectadors. Aquest any Figueres té molts reptes per davant i el més important és reactivar la ciutat. No ens podem permetre aquesta manca d'acció i la política de qui dia passa any empeny.