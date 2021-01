El primer ple de l'any 2021, telemàtic

El primer ple de l'any s'ha dut a terme de forma telemàtica. Comencem l'any amb la pandèmia marcant l'agenda política, essent conscients que el virus estarà amb nosaltres molt de temps i que ens afectarà a tots els nivells (econòmic, social, educatiu, cultural...). Les classes treballadores i les persones vulnerables som les que rebem els efectes més negatius de la pandèmia i les que menys recursos disposem per poder-hi fer front.

El virus i sobretot les seves derivades no afecten a tothom per igual. Som les classes treballadores que ja erem víctimes dels abusos que el mercat fa d'una necessitat bàsica com és l'habitatge, víctimes de la precarietat laboral, de la privatització de la sanitat... Ara també pateim els efectes més devastadors d'aquesta crisi sanitàtria, econòmica i social. És per això que, dins les possibilitats que té un ajuntament, hem de posar tots els recusrsos disponibles per fer front a aquesta situació.

Per això, començar amb pressupost aprovat és una bona notícia. Un pressupost per aquest 2021 treballat l'any passat pensant ja en clau de crisi social i econòmica. La seva aprovació ens permet doncs, des del primer dia del 2021, començar a treballar per donar suport als sectors més afectats per la crisi social i econòmica i per seguir treballant per una ciutat millor per a totes les persones que hi viuen.