El virus de la corona

Ja sé que fa de mal demanar en aquests temps de Covid que corren, però no voldria desaprofitar l'oportunitat de fer una carta als reis de mentida, als reis en minúscula que ens toca patir. I més que demanar, aquest any que acabem d'estrenar tot just ara seria un bon moment per ensenyar les urpes a l'emèrit i obligar-lo a pagar les seves malifetes a càrrec dels cabals públics. No es tracta d'abolir la monarquia, que aquesta cosa ja s'han encarregat d'alliçonar-nos que seria molt pitjor que una plaga bíblica, un cataclisme sense parangó.

El que vull dir és que un rei, per definició, ha de ser exemplar, i si els ciutadans seguíssim el seu exemple, haguéssim descapitalitzat encara més el nostre país, que ja prou que ho està pobret.

I com que toca parlar dels Reis Mags de l'Orient, voldria dir que el forçat parèntesi provocat per la pandèmia que ens castiga ha vingut a posar ordre a un cert desgavell en què s'estaven convertint algunes de les darreres cavalcades.

Veníem d'uns últims anys, de manera excepcional, amb incidents o accidents bàsicament provocats per la manca de mesures de seguretat, combinades amb l'avarícia de la gent per aconseguir el nombre més gran de caramels possible, als que darrerament s'hi havia d'afegir uns Reis, i no parlo precisament de cap poble del nostre Empordà, que no sé si venien de l'Orient o d'un permís penitenciari. Energúmens mal educats, beguts i malparlats amb corona revelant el màgic secret o llençant caramels de manera agressiva contra les multituds, nens inclosos. Només cal buscar a les xarxes socials exemples d'altres anys.

En aquest sentit, s'agraeix el punt de pausa forçada d'aquest any. No és el que haguéssim volgut, sinó que es tracta de trobar els possibles avantatges a aquelles situacions d'entrada nefastes i de passada repensar alguna rua.

Per motius sanitaris, els homes elegits i amb seny han decidit que els Reis Mags no surtin aquest any, però lamentablement aquells mateixos homes no poden decidir res de res sobre els Borbons.

A veure si l'any vinent podem tornar a veure els Reis, però els que estimem, no els que ens imposen lleis humanes més sacrosantes i solemnes que les sagrades escriptures.