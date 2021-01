Estrenem any nou. Quan aquest exemplar del Setmanari de l'Alt Empordà surti publicat ja serem dimarts 5 de gener del 2021, nit de Reis. Per tant, us desitjo que Ses Majestats us deixin algun regalet i poc carbó, i que [demà] tingueu un molt bon despertar.

Aquest any em fa evocar una pel·lícula de culte: 2021: una odissea de l'espai, dirigida per Stanley Kubrick i estrenada el llunyà 1968 (si no l'heu vist, no us la perdeu...).

I ve a col·lació la cita, perquè la realitat sempre supera a la ficció. El 2020 ha impactat en el modus vivendi de la societat, recordant als humans la fragilitat en la qual vivim. Un petit virus ha canviat la forma de vida en l'àmbit mundial, ha ensorrat sectors sencers de l'economia i ha provocat un munt de morts a tot el món. Un escenari –al més pur estil de la ciència-ficció cinematogràfica– que ha esdevingut realitat i del qual encara no hem sortit.

Per tant, i des de la prudència extrema, permeteu-me desitjar que aquest 2021 sigui un xic millor que el passat 2020, que la pandèmia es pugui acabar dominant i que les vacunes siguin efectives per assolir l'anomenada immunitat de grup.

Desitjo que tingueu molta salut, i seny per continuar lluitant contra la malaltia, amb les millors armes a la nostra disposició, que cal repetir: distància social, rentat de mans i mascareta. Unes mesures que encara caldrà complir durant molt de temps, i sobretot actuar amb molta responsabilitat.

Tothom diu que després de festes, és a dir, aquesta mateixa setmana en què llegiu aquest article, tenim molts números per restar confinats a casa, única solució que s'ha demostrat efectiva per rebaixar la maleïda corba i fer retrocedir el bitxo.

Ja ho veurem, però, ja que l'economia potser no ho podria aguantar, i serà una decisió molt complicada d'entomar, i més tenint en compte que el 14 de febrer hi haurà eleccions (si la pandèmia no ho impedeix).

I als que em llegiu des de fa anys i sabeu que soc un optimista de mena, dir-vos que el sol surt cada dia, i vindran temps millors, en què ens podrem tornar a abraçar, fer petons i retrobar-nos un cop superat tot el que hem viscut –que no és poc.

Bon any 2021 a tothom, i en especial a tots els empordanesos!