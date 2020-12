Uns pressupostos amb empenta republicana per a Vilafant

El passat 23 de desembre vam aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Vilafant per una àmplia majoria dels regidors assistents al ple telemàtic. En aquest any tan difícil, teníem més clar que mai que calia col·laborar per a poder fer uns comptes realistes i encarats a fer front a les dificultats de la crisi derivada del Covid. El fet de tenir els mateixos regidors que l'equip de govern, ens dona una responsabilitat molt important a l'hora d'exercir el nostre paper d'oposició que sempre hem defensat proactiva. És així com entenem que serem més útils als nostres conciutadans, l'objectiu pel qual treballem des de l'Ajuntament.

En aquest sentit, vam assistir amb esperit constructiu a totes les trobades amb els altres grups polítics i amb el tècnics del Consistori on vam poder exposar les nostres propostes, la majoria de les quals s'han incorporat als números definitius.

Hi ha destinades partides a inversions importants, com les de l'arranjament del Carrer Sant Cebrià per valor de 78.000 euros, però també a la millora de la il.luminació del pàrquing del CAP.

S'hi ha incorporat una partida per poder canviar la caldera del pavelló, proposta finalista als pressupostos participatius però a la que calia destinar-hi més recursos del pressupost d'inversions per fer-ho possible. En aquest sentit, també vam demanar, tot i que malauradament no hi haurà partida concreta al respecte, altres propostes finalistes dels pressupostos participatius que entenem importants, com l'adquisició d'un equip de so per poder ser utilitzat per les entitats o el canvi de cadires del casal d'avis.

Tampoc ha sigut acceptada la proposta de millorar l'enjardinament del carrer Sant Maurici, al lateral de la N 260. Es tracta d'una zona comercial important del municipi, en la que creiem que una inversió d'aquest tipus, seria un impuls a la promoció econòmica. Però les negociacions, volen dir també renúncies.

Entenem que és un pressupost que ha de tenir molt en compte l'emergència social. Per això finalment s'han destinat 50.000 euros a una partida per ajudes a afectats pel COVID. En aquest aspecte, les ordenances fiscals per l'any que ve i aprovades al mateix ple, mantindran a proposta nostra, les bonificacions a les taxes d'escombraries als comerços que hagin de tancar, a les taxes d'obres pels comerços i negocis que hagin de fer adaptacions pel COVID i a l'exempció de la quota per ocupació de via pública de terrasses de bars i restaurants.

Els pressupostos aprovats també tenen el segell republicà en la participació ciutadana i la transició energètica. Així hi haurà una partida per fomentar un procés participatiu per decidir els usos del mas de Palol Sabaldòria i per continuar amb la instal.lació de plaques solars en edificis municipals. Precisament, fa poques setmanes s'ha fet una inversió corresponent als comptes del 2020 al teulat de l'edifici de l'Ajuntament, proposada per ERC als pressupostos passats. Aquestes inversions, a part de lluitar a favor de la transició energètica, acaben sent amortitzades a 8 anys vista.

Finalment, als pressupostos del 2021 hi hem afegit una partida per fer el projecte de trasllat del camp de futbol a la zona esportiva, al costat del pavelló. El POUM preveu que a l'espai alliberat s'hi construeixi la biblioteca i cal començar a fer passos al respecte.

ERC estem satisfets d'aquesta empremta republicana que tenen els comptes pel 2021, un any que des del grup municipal desitgem i lluitarem perquè sigui ple de salut i de llibertat.