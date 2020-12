Innocentades que potser no fan gràcia

Alfred Hitchcock va dir que per a ell «el cinema són quatre-centes butaques per omplir». Aquesta afirmació podria caducar ben aviat si els estudis segueixen el camí obert per Disney i Warner i decideixen estrenar simultàniament les seves pel·lícules a través de les plataformes digitals i a les sales tradicionals. Una mala notícia per a un sector que venia de tancar l'any passat amb un rècord a Espanya, amb 105 milions d'espectadors, aconseguint el millor registre de l'última dècada. Una alegria que va durar poc. De març a octubre, la taquilla ha acumulat un descens de prop del 85%. El llarg període d'inactivitat pel confinament, les restriccions d'aforament i, per descomptat, la manca d'estrenes a partir de la seva reobertura han precipitat el sector a un nou abisme.

Les sales de cinema fa dècades que viuen en una readaptació permanent per assegurar la seva subsistència. A la comarca, hem vist desaparèixer cinemes de poble però també a la capital. Hem estat testimonis de l'arribada de les multisales i de la multiplicació de l'oferta d'estrenes setmanals. Una cosa impensable per aquells que vam créixer amb les programacions dobles -i fins i tot, triples- de cap de setmana. Apostes que han permès mantenir la màgia de l'anomenat setè art, una feliç classificació que devem al poe - ta italià Riccioto Canudo, i crear noves generacions d'aficionats. Ara, una altra víctima d'a questa pandèmia podria ser el futur de l'exhibició del cinema tal com ha arribat als nostres dies.

De moment, el sector prova de compensar la pèrdua d'espectadors obrint les sales a tota mena d'iniciatives com les competicions de videojocs o inclús, llogantles per peticions de mà. Solucions per sortir del pas encara que podrien ser insuficients si han d'acabar compartint totes les estrenes amb les plataformes digitals. Seria una bona innocentada per un art que, coses de la vida, va néixer el 28 de desembre de 1895. Feliç aniversari!