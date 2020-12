Que tinguem un Nadal feliç

L'any passat, en l'article que precedia la festivitat nadalenca, deia: «Si és veritat que ens trobem en moments de canvi, si hi ha coses que esdevenen completament insostenibles i que han d'acabar passant a la història, i en canvi n'hi ha d'altres que haurem d'acabar assumint com a possibles i que, per necessitat, hauran de ser molt més respectuoses amb tot, podríem començar enfrontant les festes de Nadal de manera diferent. Si Nadal vol dir naixement, busquem que el que naixi siguin noves formes de convivència, noves maneres de viure, nous sistemes econòmics que tinguin en compte l'equilibri i no l'acaparament... que naixin també noves maneres de comprendre que ens facilitin estimar de veritat».

I em pregunto, on som, ara, d'aquests desitjos manifestats fa un any? Què hem sigut capaços de canviar per a nosaltres mateixos? És que el coronavirus està sent una manera de fer-nos canviar a la força allò que no volem canviar de grat? Creiem manifestar l'amor als nostres familiars amb regals d'objectes innecessaris? Sabrem sortir de l'espiral de producció-venda-compra? Som conscients que, en general, produïm moltes més coses de les que necessitem? Quantes en llencem?

Sí, ja sé que no és fàcil i que el sistema d'almenys els dos últims segles està basat en això i que, si això falla, s'enfonsen moltes coses, però hem d'aprendre a deixar anar, a superar crisis buscant noves solucions, noves maneres, nous sistemes, i no ho aconseguirem si ens aferrem als que ja han demostrat que són completament caducs i especialment fràgils, ja que un petit ésser que anomenem virus ho desmunta sense problemes.

Aquests dies, amb poques festes, pocs àpats, i també menys hores a la cuina, tindrem temps per a reflexionar. Ens podrem preguntar si la situació d'ara ens fa més o menys feliços, i per què. I si ens adonem que la felicitat va lligada a uns àpats, uns regals i unes festes, potser haurem de reflexionar sobre què entenem per felicitat.

Nàixer vol dir que hi ha alguna cosa que comença a existir, una cosa nova. Però perquè naixi una cosa se n'ha de fer alguna de prèvia, directament o indirectament. No existeix la generació espontània. I si volem que la cosa que neixi sigui bonica, agradable, resilient, respectuosa i solidària, doncs posem-nos a treballar ja, per tal que així sigui.

Desitjo que tinguem un feliç Nadal!