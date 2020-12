Ara sí, només a set dies per al dia de Nadal, ja sabíem que, com a màxim, podrem ser deu a taula. Finalment, s'ha revelat una de les incògnites que tenien el país en tensió, la quantitat de comensals que es podran reunir al voltant de la taula per aquestes festes tan assenyalades.

En mig d'una pandèmia que ens fa ballar com vol, en mig d'un munt d'èxitus, dels hospitals plens de gent en tractament, d'un país en estat catatònic, i d'una economia molt tocada, el tema més important del qual es parlava era de quants podríem seure a la taula per Nadal.

Ho sento per les famílies, que ens reuníem molta més gent, aquest any no ens reunirem, ho haurem de triar per torns per saber com ho podrem fem per no córrer cap perill.

Alguns respiraran alleugerits, i no hauran d'aguantar situacions compromeses, ja se sap que a les festivitats familiars hi ha de tot, i en algunes cases es respira molta tensió a l'ambient.

Mirem la part positiva, en certs casos la limitació serà una benedicció familiar... En alguns altres la celebració s'haurà de posposar a temps millors, ja que ara el més important és que el 2021, sí que puguem tornar a celebrar un Nadal amb tota la família.

Hem de vigilar, però, que a les taules de Nadal, no es coli un invitat sorpresa, el virus mal fregit, i ens porti un regal inesperat en forma de malaltia, que no volem en cap cas, i, sobretot, que no afecti els nostres avis.

Per tant, extremem les precaucions, que la cosa no convida gaire a l'optimisme, i el risc és molt alt.

Utilitzem el famós seny català, i guardem la rauxa per a èpoques millors, que ja arribaran.

Malauradament hi haurà moltes famílies que hauran patit en pròpia persona els efectes de la malaltia, i, per desgràcia, hauran perdut algun familiar estimat, a totes elles el meu escalf i la meva solidaritat en aquests moments tan complicats.

I dit això, només em resta desitjar-vos –malgrat tot– un Bon Nadal 2020! I esperar que el 2021 sigui un punt d'inflexió que permeti posar fi a aquesta la maleïda Covid-19.