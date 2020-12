De calendaris diversos

Als darrers anys, que jo recordi, estàvem a les acaballes de desembre i tenia feinades per saber la continuïtat dels dies i les setmanes perquè no tenia cap calendari, fins que anava a comprar-ne. Llavors, just a final d'any i encara a principi del següent, començaven a arribar aquells calendaris que t'envien algunes botigues o empreses amb les quals has tingut alguna relació comercial o laboral. Però aquest any, encara tot just a 10 de desembre, i ja han arribat tots! Sembla que tenim ganes de deixar el 2020 d'una vegada per totes, tot esperant que el 21 sigui molt més propici.

Avui ens regim pel calendari dit gregorià perquè el va actualitzar –o el va fer actualitzar– el papa Gregori XIII el 1582, però a l'imperi romà l'any començava pel març, quan després de l'aturada d'activitats per culpa de l'hivern, tot començava de nou amb la primavera, com la guerra, per això aquest primer mes del calendari romà porta el nom de Mart. Tampoc els xinesos celebren el principi d'any al mateix temps que nosaltres, i el calendari musulmà es regeix pel cicle lunar. Hi ha molts més calendaris, ara i des de temps immemorials i arreu del planeta. És i ha estat l'intent d'organitzar socialment el cicle astronòmic que regeix la terra. Però també hi ha calendaris específics, com el del pagès, que se centra en les activitats agrícoles; el santoral, que marca les festes religioses, o l'oficial, que indica els dies laborals i els festius.

Però buscant sobre coses dels calendaris, he après curiositats com que l'agost té 31 dies com el juliol, perquè l'emperador August no volia ser menys que en Juli Cèsar, tots dos donant nom a aquests mesos d'estiu. Sembla que cadascun d'ells va manllevar el dia al febrer que, amb el que anomenem any de traspàs, és el que acaba regulant cada quatre anys les dificultats d'encaixar tot plegat amb la realitat astronòmica. Expliquen que antigament els calendaris només servien als sacerdots per poder concretar les festes assenyalades... però avui ens trobem molt lligats a la idea del dia de la setmana en el qual vivim, i si el mes on estem fa més o menys fred que el mateix mes de l'any anterior, o si les estacions es desencaixen del calendari, o quants dies ens falten per les vacances, o...

La paraula calendari ve del llatí calendarium, que era el llibre on es registraven els comptes, i és el sistema que ens hem dotat per ordenar i organitzar temporalment les activitats socials. També és una manera que tenim de pensar que controlem el temps...