L'eina per acabar amb l'incivisme

En aquest ple de desembre hem aprovat la nova ordenança de civisme. Una eina imprescindible per acabar amb un llast que patim a la ciutat des de fa temps i que, segons la meva opinió, no s'havia prestat prou atenció en els darrers anys.

I és que l'incivisme s'estenia impunement per Figueres bàsicament per què no es cobraven les sancions. Des que sóc regidor de Seguretat ens hem dotat de recursos administratius per cobrar les multes per incivisme. I ara es cobren. Més de 9.000 sancions en el que portem d'any.

Però més enllà de ser més eficients i dotar els recursos necessaris per fer complir les lleis, també calia actualitzar l'ordenança de civisme. Bàsicament perquè tenim noves casuístiques i nous canvis socials que han de contemplar-se en l'ordenança.

Noves tipologies com la venda de begudes alcohòliques en establiments alimentaris a la nit (quedarà prohibida entre les onze de la nit i les vuit del matí), l'excés de música al carrer o noves formes de maltractament animal.

Aquest govern vam venir a posar ordre i posar la ciutat al dia i ple a ple es demostra que així ho estem fent.

Tenim una nova eina per reduir l'incivisme a la ciutat i l'aprofitarem al màxim, ja que volem acabar amb l'incivisme i millorar la qualitat de vida de la ciutat de Figueres.