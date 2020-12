Govern tancat al diàleg

Al govern de Figueres se li estan acumulant els problemes més ràpid que els pot resoldre i tot per la seva falta de diàleg amb els diferents sectors socials. Governar a cop de decret, pensant que tenir majoria absoluta et permet fer el que vols, tancar-se al diàleg amb l'oposició i amb els sectors socials i econòmics és sempre un error. Un dels problemes és especialment preocupant, la imminent amenaça de vaga que planeja sobre el servei de recollida d'escombraries. El Govern de l'ERC i PSC s'ha mostrat insensible a les demandes dels treballadors que estan reclamant que se'ls assegurin les seves condicions laborals davant els canvis necessaris en la prestació de serveis d'il·luminació, zones verdes, neteja viària i recollida d'escombraries. Si fa pocs anys ERC i PSC semblaven més conformes amb les demandes dels treballadors, ara que governen adopten la postura contrària. Una incongruència que s'ha repetit constantment pel fet que quan ERC, PSC i la CUP estaven a l'oposició deien una cosa i ara que governen, la contrària.

En un moment de crisi tan important i profunda com l'actual és imprescindible que els poders públics s'esforcin més que mai a buscar el diàleg, a estendre la mà perquè entre tots aconseguim reactivar Figueres econòmica i socialment. El govern no pot tancar-se al diàleg i de provocar una vaga en un moment tan delicat i tan decisiu per a tots.