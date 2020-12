Ara no toca pujar impostos (2)

Tot i les al·legacions presentades pels regidors de Junts per Figueres, per evitar l'augment d'impostos, el govern quadripartit ha optat per no escoltar, ni a nosaltres ni a la majoria de figuerencs, i ha aprovat definitivament l'augment d'impostos. En aquests moments hi ha comerciants i autònoms que s'estan debatent entre abaixar o no la persiana definitivament. Estem vivint situacions dramàtiques. I com a mesura de reactivació, el govern decideix ajudar-los augmentant els impostos i les taxes un 6,5%.

El govern quadripartit insisteix a maquillar-ho com a «actualització», ja que els impostos estaven congelats des de 2015. I des de Junts per Figueres els diem: no veuen que l'anterior govern els va congelar per no posar més pressió fiscal sobre els figuerencs? No veuen que en la situació actual ara no toca apujar impostos? No veuen que penalitzant a la gent és inviable cap mena de recuperació econòmica? No veuen que si volen reactivar el comerç, el que no poden fer és reduir les bonificacions i els incentius a l'obertura de nous establiments? No veuen que si volen fomentar la rehabilitació d'edificis, no poden ara reduir bonificacions per arreglar façanes?

Ara, toca reactivar el consum, el comerç, l'activitat econòmica i empresarial. Ara el que toca és reactivar Figueres, no apujar impostos ni endeutar l'Ajuntament per tirar la pilota endavant fent la política de qui dia passa anys empeny.