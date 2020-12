L'Anna d'Ordis

Fa una setmana, en un Congrés Extraordinari celebrat telemàticament, s'escollien els representants de la nostra comarca per a la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya a les comarques gironines, una candidatura que encapçalarà l'actual consellera Teresa Jordà. Pot sorprendre a certa gent que l'Anna Torrentà, alcaldessa d'Ordis –un poble d'uns 370 habitants amb qualificació de micropoble–, en resultés elegida en primer lloc.

La comarca amb més municipis de Catalunya, amb una capital com Figueres i poblacions com Castelló d'Empúries, Roses, Llançà o l'Escala, aposta per una noia d'Ordis de tota la vida, com diu ella mateixa, amb una gran capacitat de treball, d'implicació i d'empatia. I, per sobre de tot, una gran estima pel seu territori, el nostre! L'Empordà!

L'Esther Piris de Castelló, en Xavi Camps de Palau de Santa Eulàlia i en Guillem Cusí de Llançà, acompanyaran l'Anna. Una bona representació de la comarca en què, a algun despistat, li pot sobtar l'absència de representativitat directa de la capital, on actualment governem. I és aquesta una raó de pes. Vam apostar fort per una ciutat amb moltíssimes coses per canviar i massa feina per fer (ja quan la Covid-19 no existia!), s'està treballant fort i bé, amb un equip encapçalat per l'alcaldessa, Agnès Lladó. El «Sí, a Figueres» era molt convençut.

Fins i tot, encara pot sorprendre més quan es veuen els cops de colze que hi ha en altres partits figuerencs, protagonitzats per certs regidors, per una bona situació a la graella de sortida de les candidatures respectives. Allò de les plataformes de llançament que alguns han utilitzat massa descaradament des del consistori figuerenc les darreres legislatures. M'atreveixo a dir que la secció local, que tinc l'honor de presidir, està molt il·lusionada amb la possibilitat de veure com a diputada una persona experimentada en el món local; de ferms valors feministes, socials i independentistes; que en el seu micropoble porta l'alcaldia a l'escola o hi incentiva i dinamitza personalment grups de dones en la lluita contra la violència de gènere o intenta trobar l'equilibri entre les energies renovables i la conservació del territori; que laboralment té un ampli contacte de primera mà amb el món empresarial; i amb molts més valors que de ben segur encara hem de descobrir. En definitiva, una tot terreny, que pot representar la nostra comarca amb el cap ben alt i d'una manera molt digna, arreu on vagi. I el més important de tot, sense deixar de ser l'Anna d'Ordis.