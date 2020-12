Hi ha futur

Avui vull escriure entorn dues iniciatives, que estan engegades i en les quals s'està treballant, per assolir objectius de futur per a tota la comarca. La primera és el desplegament de la fibra òptica de la Generalitat de Catalunya, que ja està programada, i es preveu que durant el 2021 arribi a la majoria de la població de l'Alt Empordà. La fibra és bàsica per al futur que s'albira, i per al funcionament de l'internet de les coses. La fibra per cable ha de poder arribar fins a l'últim racó de la comarca, i la Generalitat té plans perquè el 2023 tot Catalunya tingui connexió per cable de fibra òptica propi. I això és una demostració que avui, tot i la que està caient, ja s'està treballant per al nostre futur. L'altre dia, a la botiga, uns senyors de Barcelona instal·lats a l'Empordà, i que fan teletreball, m'explicaven la dificultat de les connexions a la xarxa, i el que havien fet per poder tenir accés des del seu poblet, i el que els havia costat. Una situació que amb el desplegament de la xarxa de fibra òptica quedarà resolta i oferirà moltes més oportunitats al territori.

La connexió a la xarxa amb fibra òptica, que a les ciutats grans ja està resolta, és un veritable fre per al desenvolupament del territori, i de les poblacions més petites. Hem doncs d'assolir la cobertura del 100% del territori perquè ningú quedi enrere. I tot això a preus raonables, sense que cap companyia pugui abusar dels clients, com per desgràcia ara passa. El sector turístic necessita connexions de qualitat i a preu assequible, les indústries també i els particulars no han de patir cap discriminació per motiu de lloc de residència, que ara és el que succeeix.

La segona iniciativa són els plans de transició energètica, engegats pels ajuntaments de Roses i Figueres, en què es preveu crear una indústria nova lligada a les energies renovables, a la creació de riquesa en el territori, i al desenvolupament d'un nou sector energètic més proper i sostenible, al mateix temps que ecològic. La Unió Europea té previst potenciar el canvi de model energètic a tot Europa, i per això disposar de dotacions pressupostàries molt importants que invertirà en aquells territoris capaços de generar projectes interessants en aquest sentit. I a l'Alt Empordà hem d'aprofitar aquest tren, que ara passa per davant de casa, pensem que els projectes s'han de presentar a primers del 2021, i que no podem deixar escapar. Si us voleu passar a les energies renovables, a un preu més just, produïdes al territori i que generin riquesa a casa nostra, ara és el moment. El territori ha de mirar el futur, i proposar projectes de transició energètica cap a les noves fonts renovables. I aquí hi podem participar tots, ja que es tracta d'anar sumant potències en Kw, per poder crear projectes publicoprivats que generin l'energia neta que ens calgui per suplantar l'actual, i potenciar una nova industria a l'Empordà.

Dos exemples que hi ha futur, que s'està treballant per la prosperitat de tots plegats, i que malgrat la situació actual, hem de continuar mirant l'ampolla mig plena.