El frustrat camí de Sant Jaume de Dalí

Dakota és el nom d'un dels edificis residencials més prestigiosos de Nova York. Sota el seu sostre hi han viscut els compositors Peter Tchaikovsky i Leonard Bernstein, les actrius Lauren Bacall i Judy Garlandl, i també el vocalista d'U2, Bono, entre molts altres famosos. Però si per alguna cosa es coneix, és per haver estat la residència de John Lennon i Yoko Ono fins que Mark David Chapman va posar fi a la vida de l'ex-Beatle a l'entrada de l'immoble el 8 de desembre de 1980.

A l'edició passada del Setmanari de l'Alt Empordà, Raül Garrido feia una interessant pinzellada sobre la relació del músic britànic amb l'empordanès més universal en el seu article «Lennon - Dalí». I acabava preguntant-se què hauria passat si, ara fa quaranta anys, aquelles cinc bales d'un revòlver del 38 no haguessin acabat en tragèdia.

Incentivat pel repte, he decidit capbussar-me per la història daliniana i rescatar un projecte en comú dels dos genis que, personalment, desconeixia. És cert que hi ha algunes anècdotes públiques, com la presumpta estafa que Dalí va fer a Yoko Ono segons va explicar la musa Amanda Lear. L'esposa i artista japonesa va demanar al pintor un floc de cabells per a alguna de les seves obres. Temerós que no acabessin en algun encanteri de màgia negra, Dalí va vendre-li uns brins d'herba seca per una quantitat gens menyspreables 10.000 dòlars.

Allò que jo desconeixia és que Dalí i Lennon van estar a punt d'afegir-se a la llista de famosos que han fet el camí de Sant Jaume. Així ho assegurava el periodista gallec Antonio D. Olano. Un projecte llargament madurat des que el matrimoni havia conegut el pintor durant la seva lluna de mel a París a finals dels seixanta i en què l'ex-Beatle havia d'encapçalar un pelegrinatge a peu d'un miler de hippies des del madrileny Museu del Prado a Santiago de Compostel·la l'Any Sant de 1982. Un viatge místic que, avui fa quaranta anys, va truncar un fan hores després d'aconseguir l'autògraf del músic de Liverpool. Segueixi DEP.