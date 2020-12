«Tempus fugit»

Ja fa anys que ens parlaven de l'aparició d'una nova malaltia. Semblava que apareixia en forma d'epidèmia i que s'escamparia arreu del planeta. De fet està present arreu del món, com moltes altres malalties. A aquesta li varen posar el nom de sida (síndrome d'immunodeficiència adquirida). Al començament la malaltia només es donava en uns col·lectius especials. I la varen anomenar (temporalment) la malaltia de les quatre 'h': heroïnòmans, haitians, hemofílics i homosexuals eren els quatre grups poblacionals que la patien. Semblava que quedava restringida només a ella. El temps va revelar que això no era exactament així i que qualsevol persona podia patir-la. Amb moltes diferències, es tractaria més o menys com el que passa ara amb la Covid-19. Al començament, la mortalitat de la sida era molt elevada. Ara es tracta d'una malaltia crònica, només mortal quan la persona que la té presenta una malaltia coadjuvant que s'hi acarnissa.

Les persones afectades–portades del VIH i/o malaltes de la sida fan una vida normal (laboral i social) tot duent a terme una sèrie de recomanacions per evitar el contagi a altres. Ells les coneixen molt bé i la societat també. Ara és un bon moment per recordar que formen part d'un grup molt més vulnerable davant d'algunes altres. Per això cal protegir-les. Ells formen part d'un grup de risc davant el coronavirus. Però el conjunt de persones que formen part d'aquest grup més vulnerable són moltes més. Ho són les que tenen 70 anys o més, les que pateixen malalties cròniques com són: Diabetis Mellitus, malalties cardiovasculars (inclosa la hipertensió arterial), malaltia hepàtica crònica, malalties neurològiques o neuromusculars cròniques, immunodeficiència congènita o adquirida (presència del virus de la immunodeficiència humana i sida), càncer i obesitat mòrbida.

I les persones que pertanyen a aquest grup, que han de fer? Doncs evitar el contagi, tenir cura de la seva salut emocional i mantenir un bon estat físic. Quan es conviu amb una persona de risc, què s'ha de fer? Doncs cal prendre consciència del risc i la possibilitat de contagi en cada activitat que es fa, exposar-se el mínim per no posar en perill a la persona de risc, limitar l'activitat social i no fer cap activitat sense respectar la distància de seguretat i la resta de mesures de protecció davant la Covid-19. És bo promoure activitats a l'aire lliure i fer-les amb el grup estable de convivència.

Ara que ja fa un any des de l'última vegada que vàrem parlar de la sida, ho fem amb una visió totalment diferent, perquè l'hem contextualitzada i incorporat als canvis que hi ha hagut a la nostra vida. La nova realitat en què estem immersos ens confirma que continua sent vàlid el concepte clàssic de tempus fugit.

Aquest any el dia mundial de la sida ve carregat d'informació per a minimitzar el risc de contagi del coronavirus, ja que les persones que presenten aquesta immunodeficiència, formen part d'un grup més vulnerable o sensible de cara a contraure la malaltia provocada per aquest nou virus.