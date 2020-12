Acabar amb els talls de llum

Crec que tots estem d'acord que el llum és un dret i no un luxe. Aleshores, per què el barri del Culubret fa 10 anys que pateix talls de llum? Com pot ser que el govern d'ERC i PSC ho permeti? No és una prioritat solucionar aquest greu problema que afecta centenars de veïns? Evidentment la solució no és senzilla, ni es resoldrà per art de màgia, però la realitat és que cada dia empitjora. He parlat amb molts veïns del barri durant els últims anys i estan farts de la situació. Tenen tota la raó del món, diàriament pateixen talls de llum que interrompen les seves vides. Cada tall inesperat de llum els impedeix escalfar la casa, fer el menjar, carregar el mòbil, connectar-se a internet, tenir aigua calenta, veure una pel·lícula o llegir un llibre al llit? Us imagineu aquesta situació cada dia de l'any? Insuportable i intolerable.

A més, cap administració els ofereix una solució. Ni l'Ajuntament, ni la Diputació, ni la Generalitat, però tampoc la companyia elèctrica. Ningú els ajuda a posar fi a un problema que fa massa anys que es repeteix. Els veïns continuen desemparats mentre les administracions es passen la pilota. Els talls de llum només són la punta de l'iceberg del que passa en el barri. Sota la superfície, silenciosa, l'economia submergida enfonsa el barri. Qui no veu la degradació patida a la zona oest? Algú no sap el que passa en aquests barris o no es vol assabentar? La convivència amb alguns dels veïns s'ha tornat insuportable per les amenaces i les intimidacions, els carrers plens de llaunes, un matalàs tirat amb trastos vells que algú deixa abandonats enmig del carrer a tres metres d'un contenidor ple d'escombraries i cases convertides en indústries del cultiu de marihuana punxades a la xarxa elèctrica. Aquesta és la causa dels talls de llum, el frau elèctric associat a l'economia il·legal que sustenta uns pocs que tenen atemorits la resta de veïns.

La majoria dels veïns de la zona oest de Figueres només volen un barri digne, viure amb tranquil·litat, ser ciutadans com tots els altres de la ciutat: volen tenir llum i un barri segur, net i saludable. Des de Ciutadans no us deixarem sols.