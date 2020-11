L'alcaldessa i els seus socis del quadripartit han optat per un pressupost populista que apuja impostos, augmenta el deute i augmenta la despesa. Exactament han aprovat això. Davant una crisi profunda com és la de la Covid-19 que afecta la salut de moltíssimes persones, que ha provocat tancament de comerços i que molts ciutadans hagin hagut de patir un ERTO la idea d'ERC, PSC, Guanyem i Canviem és provocar una destralada fiscal a la ciutadania.

Quina estratègia és aquesta? Estem davant la crisi més greu de les últimes dècades i el govern opta per apujar els impostos i no tenir en compte la situació angoixant que estan patint moltes famílies. Segueixen les receptes de 2008: obligar als veïns de Figueres a pagar més impostos just en el moment en que més difícil ho tenen per contribuir a causa dels ERTO, el tancament d'empreses i les restriccions de la restauració, l'hostaleria, els gimnasos, etc...

Copien el model del 2008, el mateix que va acabar provocant una recessió molt més gran que després va obligar a realitzar un programa d'ajust financer de conseqüències nefastes. Això sí, el govern seguirà arribant a final de mes sense problema perquè ja han fet quadrar els comptes obligant als ciutadans a pagar més.