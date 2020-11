Donar resposta a les necessitats socials i econòmiques

El ple municipal ha aprovat inicialment el pressupost per al 2021. Per primera vegada des de fa anys, Figueres podrà disposar del pressupost a dia 1 de gener.

Conscients de la situació que viuen molts figuerencs volem que pugui contribuir a revertir una situació tant complicada, amb tres objectius indispensables:

Donen resposta a l'emergència social generada per la pandèmia. La despesa social augmenta gairebé un 16% respecte l'any passat.

La dinamització de l'economia figuerenca. Sobretot en aquells àmbits més afectats per la crisi i que són una part clau de la nostra economia. Per això, augmentem la partida de promoció econòmica, turisme i foment de l'ocupació un 4,7%.

I tercer, posar al dia la ciutat. Les inversions augmenten fins als 8 milions d'euros: amb la construcció de la nova escola Carme Guasch, la millora de l'enllumenat, de l'espai públic, l'asfaltatge i voreres, el manteniment dels equipaments esportius o la construcció del nou pavelló.

Per altra banda, vam aprovar una partida extraordinària de 170.000 euros d'ajuts directes als autònoms que s'han vist afectats per les restriccions i s'han vist obligats a aturar la seva activitat: restaurants, bars, empreses d'esdeveniments, centres d'estètica... En la situació actual, ajudar al comerç local és imprescindible. Per això, destinarem 200.000 euros en vals per incentivar el consum i perquè els figuerencs i les figuerenques comprin al comerç local.