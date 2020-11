Fer les coses bé. Posar ordre

Ens vam presentar a les eleccions amb el compromís de posar ordre i aquest govern es va comprometre a posar la ciutat al dia. Durant masses anys aquesta ciutat ha viscut de l'anar fent, sense ordre ni concert.

Per primera vegada des de l'any 2008, Figueres tindrà uns pressupostos aprovats abans d'acabar l'any i es podran executar a partir del dia 1 de gener. Hem normalitzat coses que no són normals. I així tenim la ciutat. No és normal que faci dotze anys que el govern municipal no tingui els pressupostos aprovats quan toca.

Tot i la pandèmia, teníem clar que havíem d'aprovar els pressupostos al mes de novembre. I és que és més important del que sembla. Només exposaré dos àmbits:



. Si els pressupostos no s'aproven quan toquen, les inversions -equipaments, renovació de carrers, etc- no es poden fer quan toquen. I ens trobem en situacions com l'actual, en les que estem executant els pressupostos participats del 2017. Tres anys després de ser aprovats. Els ajuts a les entitats. Si el pressupostos són aprovats amb l'exercici avançat, les entitats i els clubs esportius han d'avançar la subvenció compromesa que finalment s'acaba cobrant molt mes tard del que tocaria.

Com hem pogut funcionar tant de temps així? Hem vingut a posar la ciutat al dia i ho estem fent. I aquest 2021 amb la difícil situació que estem vivint hagués sigut injustificable no aprovar els pressupostos quan toca per garantir que la ciutat millori.