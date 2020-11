El pressupost de Figueres per al 2021 és expansiu, just, diligent i solidari

Aquest dimecres, el Ple municipal de Figueres porta a aprovació el pressupost per a l'exercici 2021. En moments complexos i incerts com els que estem patint derivats de la Covid-19 cal ser resilients, cooperar, i empatitzar amb les necessitats col·lectives de la comunitat.

Per primera vegada des de fa anys, Figueres podrà disposar del pressupost el dia 1 de gener. Un exercici d'eficiència, però sobretot de responsabilitat pel difícil moment que ens ha tocat viure. L'administració ha de ser el primer motor de reactivació social i econòmica, i això vol dir posar totes les eines i els recursos a l'abast de la gent.

Aquest pressupost és el que Figueres necessita per fer front a la situació actual. Conscients de la situació que viuen molts figuerencs i amb complicitat, volem que aquest pressupost pugui contribuir a revertir una situació tan complicada, amb tres premisses que considerem indispensables.

Primera, donen resposta a l'emergència social generada per la pandèmia. Els ajuts en aliments a famílies s'han incrementat un 60% aquest any, i ho han fet amb persones que no han patit mai una situació de vulnerabilitat, per tant, presentem un pressupost eminentment social que ha de servir per ajudar a totes aquelles famílies i particulars que han vist com els ha tocat a ells pagar la factura d'aquesta crisi. La despesa social augmenta gairebé un 16% respecte de l'any passat. Una partida que va més enllà de l'emergència i que preveu el parc públic d'habitatges, la resposta al sensellarisme, l'atenció a la gent gran i el reforçament del coixí social per als figuerencs que ho necessiten.

Segona, un dels principals reptes dels pròxims mesos és la dinamització de l'economia figuerenca. Sobretot en aquells àmbits més afectats per la crisi i que són una part clau de la nostra economia: comerç, cultura, restauració, turisme, etc. Figueres ha d'estar preparada perquè quan s'aixequin les restriccions estrictes que patim es pugui recuperar la màxima activitat econòmica possible, això sí, sempre conscients de fer-ho molt i molt bé per evitar tornar a una situació de restricció.

Hem d'ajudar els petits empresaris, autònoms, i treballadors perquè puguin tornar a facturar i tornin a generar llocs de treball. Justament per això, augmentem la partida de promoció econòmica, turisme i foment de l'ocupació un 4,6%. I ho fem no fiant-ho a esdeveniments efímers, sinó sobretot a muscular més la nostra oferta i els recursos turístics i comercials.

I tercera, teníem molt clar que tot i que l'impacte de la Covid afecta també les arques municipals –el 2020 donar resposta només a la Covid-19 ha suposat més de 4 MEUR– no podíem deixar de posar al dia la ciutat. I és per això que les inversions augmenten fins als 8 milions d'euros. La Covid-19 no es pot convertir en una excusa per oblidar que Figueres mereix excel·lir en els serveis públics (neteja, enllumenat, parcs i jardins) i posar-se al dia en equipaments i espai públic. Cal modernitzar la ciutat i posar els serveis a l'alçada d'una ciutat pràcticament de 50.000 habitants que som. I això vol dir desencallar la construcció de l'Escola Carme Guasch, però, sobretot, invertir en l'eliminació dels punts foscos a la ciutat (300.000 euros), en asfaltatge i voreres (345.000 euros), millora de l'espai urbà (760.000 euros), manteniment equipaments esportius (475.000 euros), tercer pavelló, inversió per garantir subministrament elèctric a les famílies que pateixen de manera insuportable els talls de llum del Culubret (60.000 euros). És a dir, gastar els diners en tot allò que millora la vida de la gent. La ciutat no pot esperar més.

També continuem apostant per millorar el servei als ciutadans, per una administració més àgil, accessible, transparent i propera.

Finalment, tenim clar que la seguretat és important i justament per això, no només consolidem l'increment de gairebé un milió d'euros de l'any passat, sinó que l'incrementem i contractarem 4 nou agents de la Guàrdia Urbana.

La prioritat és dotar de recursos les necessitats de la gent i per aquest motiu es redueixen els recursos d'alcaldia i comunicació (-6,5%) i seguim disminuint la despesa supèrflua.

Presentem un pressupost expansiu de 63,5 milions d'euros, pensats per donar més garantia de benestar a la gent i que han de ser l'eina necessària per complir els objectius que ens hem marcat en aquests temps de pandèmia: ajudar la gent més afectada per la crisi de la Covid, dinamitzar l'economia local i continuar posant la ciutat al dia.

És el pressupost del 2021, però, alhora, és una eina que ens ha d'ajudar en l'objectiu que com a Govern ens vam marcar: millorar la qualitat de vida i el benestar dels figuerencs i les figuerenques. Treballem per aconseguir-ho i el pressupost ens hi ajudarà.